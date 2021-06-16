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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتلوا أطفالا .. شاهد إعدام 3 يمنيين بالرصاص في ميدان عام

لحظة إعدام يمنيين
لحظة إعدام يمنيين قتلوا اطفال

لقي ثلاثة يمنيين حتفهم بعد إعدامهم بالرصاص في ميدان عام إثر قتلهم أطفالا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم اقتياد كل من علي النعمي 40 وعبدالله المخالي 38 ومحمد عرمان 33، إلى ميدان التحرير بصنعاء، لتنفيذ قرار إعدامهم وهم يرتدون ملابس السجن الزرقاء.

وأجبر المتهمون الثلاثة على وضع وجوههم في الأرض، قبل أن يطلق الرصاص عليهم من ظهورهم، عبر منفذ أحكام الإعدام الذي كان  يرتدي زي الجيش الأخضر وقفازات سوداء، وبعد تنفيذ الحكم بحق المتهمين الثلاثة تم لفهم في سجادة حمراء وحملهم بعيداً.

وفي إحدى الصور ، يمكن رؤية أحد حراس الأمن وهو يبتسم ابتسامة عريضة بينما وضع الجلاد بندقية من طراز AK-47 على ظهر السجناء  أمام مئات المتفرجين.

كان هذا أول إعدام علني في صنعاء منذ أغسطس 2018، عندما أطلق المتمردون المدعومون من إيران النار على ثلاثة رجال وعلقوا جثثهم في رافعة لاغتصابهم وقتل طفل.

يمنيين اعدام الرصاص ثلاث يمنيين ميدان عام ميدان

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