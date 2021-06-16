بايدن: اتفقت مع بوتين على التعاون لمصلحة الشعبين الروسي والأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جينيف:"لدينا مسؤولية مشتركة مع الرئيس بوتين لإدارة علاقات جيدة بين الطرفين"، مؤكدا أن اللقاء مع بوتين كان "إيجابيا".

وأضاف بايدن:"قلت لبوتين إن أجندتي ليست ضد روسيا وإنما لمصلحة الشعب الأمريكي، وأوضحت له (بوتين) أننا سنواصل طرح المواضيع الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتابع:"أثرت خلال اللقاء مع بوتين ملف المواطنين الأمريكيين في سجون روسيا، وقلت لـ بوتين إننا لن نقبل أي انتهاك لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد بايدن أنه اتفاق مع بوتين على التعاون لمصلحة الشعبين الروسي والأمريكي، وإطلاق حوار استراتيجي لتحقيق الاستقرار في العالم.

وواصل:"قضينا وقتا طويلا خلال اللقاء مع بوتين في الحديث عن الأمن السيبراني".

وبخصوص إيران، قال بايدن إن من مصلحة روسيا والولايات المتحدة التأكد من أن إيران لا تملك السلاح النووي، كما أنه من مصلحة روسيا أن لا يعود الإرهاب إلى أفغانستان.

وقال بوتين:" اتفقت مع بوتين على بذل الجهود الدبلوماسية لتطبيق اتفاقية مينسك بشأن أوكرانيا، والولايات المتحدة ستثبت للعالم أننا عدنا للوقوف إلى جانب حلفائنا".