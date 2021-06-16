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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بايدن فى روسيا

محلل سياسي: روسيا لن تسمح للناتو بالتمدد فى أوكرانيا لأنها خط أحمر

صدى البلد

قال المحلل السياسي الروسي تيمور دويدار، إن لقاء الرئيس الروسي، بالرئيس الأمريكي بايدن، هو بداية لحل المشكلات بين البلدين، و لـ بناء الثقة موضحًا أنه يستحيل أن تكون هناك قيادة للعالم بدون روسيا.


وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أهم ملف فى القمة الأمريكية الروسية  تبادل السفيرين.


ولفت إلى أن أمريكا و الغرب يصدرون مزاعم أن حقوق الإنسان لديهم هى الأفضل فى العالم.


وأشار إلى أن القمة سينتج عنها بناء منظومة جديدة فى إدارة العالم، وأن روسيا لن تسمح للناتو بالتمدد فى أوكرانيا لأنها خط أحمر.

 

 


وقد أكد البيان الأمريكي الروسي، اليوم الأربعاء، على الشروع في عقد حوار بين البلدين حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال البيان إن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين  أثبتت القدرة على الحوار حتى في فترات التوتر.

واضاف البيان: "قادرون على الحوار للحد من مخاطر النزاعات المسلحة والحرب النووية، وتمديد معاهدة ستارت يجدد الالتزام بالحد من الأسلحة النووية".

وغادرت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، جنيف عقب انتهاء قمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إهداء الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين،  تمثالا بلوريا لحيوان البيسون الأمريكي، وهو من الثدييات الوطنية  الشهيرة، وزوجا من النظارات الشمسية المخصصة للطيارين.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "أهدى الرئيس بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمثالًا كريستاليًا لبيسون أمريكي من تصميم ستوبين جلاس من نيويورك، وهو تفسير فخم لواحدة من أكثر الثدييات فخامة في بلادنا وممثلًا للقوة والوحدة والمرونة".

وأضاف البيان: "تم تقديم التمثال على قاعدة من خشب الكرز، ويرمز إلى أول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن، مع لوحة منقوشة مخصصة تخلد ذكرى الاجتماع بين الرئيس بايدن والرئيس بوتين".

وتابع البيان: "كما أهدى الرئيس بايدن للرئيس بوتين زوجا من النظارات المخصصة لـ الطيارين من صنع راندولف الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1978، انضم راندولف إلى الجيش الأمريكي لإنتاج HGU-4 / P Aviator المصمم للطيارين المقاتلين".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جينيف: "لدينا مسؤولية مشتركة مع الرئيس بوتين لإدارة علاقات جيدة بين الطرفين"، مؤكدا أن اللقاء مع بوتين كان "إيجابيا".

وأضاف بايدن: "قلت لبوتين إن أجندتي ليست ضد روسيا وإنما لمصلحة الشعب الأمريكي، وأوضحت له أننا سنواصل طرح المواضيع الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتابع: "أثرت خلال اللقاء مع بوتين ملف المواطنين الأمريكيين في سجون روسيا، وقلت لـ بوتين إننا لن نقبل أي انتهاك لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد بايدن أنه اتفق مع بوتين على التعاون لمصلحة الشعبين الروسي والأمريكي، وإطلاق حوار استراتيجي لتحقيق الاستقرار في العالم.

وواصل: "قضينا وقتا طويلا خلال اللقاء مع بوتين في الحديث عن الأمن السيبراني".

 

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