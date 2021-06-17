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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أهمية وجود مقر لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في مصر

مؤتمر المدن الإفريقية
مؤتمر المدن الإفريقية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهمية استضافة مصر مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لأفريقيا، حيث إنها تمثل اتحاد المدن الأفريقية، القاعدة الشعبية التي تجمع أبناء القارة ومحافظاتهم، كأساس تقوم عليه الحكومات ومنظومة الحكم العليا، فهي الآلية القاعدية الواسعة، الأقرب إلى نبض الشعوب والقادرة على تحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي، وهي الآلية التي باتت أقرب لتحقيق أدوات الرقابة والمتابعة والحكم الذاتي، والنهوض بأحوال المجتمعات داخل المدن والمحافظات، ومع اتساع رقعة تلك المدن وحجم الولايات والمحافظات، فإن منظمة UCLGA باتت ضرورة للتعامل مع مشكلات المواطن في مختلف المجالات، في إدراك ووعي متزايد بعدم قدرة الحكومات وحدها القيام بكل المهام، مما استلزم دعم وتعزيز دور العمل على المستوى المحلي والإقليمي بما يحقق أهداف المركز ويطوره ويلبي أهداف الحكومات عبر تفويض المحليات في مهام تخدم المصلحة الكلية للوطن. 

 

وعن دور مصر الفاعل في المنظمة فانه من خلال مشاركتنا بالقمة الثامنة للمدن الأفريقية بمراكش خلال شهر نوفمبر 2018، وحضورنا اجتماعات المجلس الأفريقي العام لمنظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA" واجتماع دول الشمال الأفريقي، كان هناك إجماع بين الأشقاء الأفارقة على استضافة مصر لمقر إقليم الشمال للمنظمة، مثلما شُهد ذلك أيضاً خلال اجتماع المنظمة بالقاهرة في شهر نوفمبر 2010 وفقاً لما أوضحه سكرتير عام المنظمة.


اما العائد من استضافة مصر لمقر المنظمة، فيرجع الي أهمية سياسية من حيث وضع مصر ودورها الريادي في أفريقيا ووسط دول شمال أفريقيا.


سيتم عقد اجتماعات للمنظمة بهذا المقر وبصفة خاصة لمجموعة إقليم شمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال، من المقرر عقد أول اجتماع للأعضاء الجدد لمجموعة شمال أفريقيا بمقر الإقليم بالقاهرة على هامش فعاليات افتتاحه خلال شهر يونيو الجاري 
سيكون للمكتب بمصر دور رئيسي في إقرار اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية للمنظمة.

واشارت الوزارة ان وجود مقر للمنظمة في مصر سيساهم  في تعزيز تواجد مؤسسات أفريقية داخل مصر بالإضافة إلى إمكانية تأسيس صندوق تنمية مدن أفريقيا FODEVA التابع للمنظمة؛ حيث اقترح سكرتير عام المنظمة أن يكون مقر هذا الصندوق بمصر، وذلك خلال لقائه مع وزير التنمية المحلية بمراكش على هامش فعاليات القمة الثامنة للمدن الأفريقية
كما يوجد عائد على وزارة التنمية المحلية ووحدات الإدارة المحلية المختلفة بمصر والذي بدوره يعود بالنفع على البلد بصفة عامة: 


بالاضافة الي بناء قدرات بعض العاملين بديوان عام محافظة القاهرة (حيث من المقرر أن تتكفل المنظمة بكل من مدير جهوي للمكتب ومسئول برامج ومساعد، ومن جانبها تتكفل مصر بثلاثة من العاملين المحليين)، والذي من شأنه سيساهم في ضمان استدامة المشاركة النشطة لمحافظات مصر في برامج المنظمة والاستفادة من توصياتها وأنشطتها، ومساهمة الإدارات المحلية المصرية في تنمية وتكامل ووحدة أفريقيا؛ وإشراكها وتمكينها في تنفيذ سياسات واستراتيجيات التنمية والتعاون في أفريقيا، ويشمل ذلك أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وكذلك التعامل مع الأجندات العالمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة (أجندة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة؛ اتفاق باريس بشأن مكافحة تغير المناخ؛ بروتوكول سنداي Sendai Protocol بشأن الوقاية من مخاطر الكوارث وإدارتها؛ والأجندة الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها في كيتو New Urban Agenda adopted in Quito) تعزيز إمكانيات الإدارة المحلية وبالتالي دعم عملية اللامركزية.

مصر إفريقيا وزارة التنمية منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المدن والحكومات المحلية الأفريقية المدن الأفريقية

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