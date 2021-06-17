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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٠ : ٢٢ يونيو ٢٠٢١ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك تحت إشراف  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

يتضمن اليوم الأول للبرنامج جلستين تشتمل على مجموعة من الموضوعات حول القضايا القومية ومكافحة الفساد ويحاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك الجوانب المالية والادارية بالجامعات ويحاضر فيها د. أشرف محمد إبراهيم منصور استاذ المحاسبة والمراجعة المساعد كلية التجارة وادارة الاعمال.

ويشتمل اليوم الثاني للبرنامج ثلاث جلسات تدريبية تتضمن الجلسة الأولى موضوع عن الجامعات الأهلية والذكية وتحقيق الرسالة القومية للتعليم والبحث العلمي ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد النشار ممثل لجنة أمناء جامعة حلوان الأهلية ووزير التعليم العالي الأسبق، وتتضمن الجلسة الثانية موضوع فن القيادة الجامعية ويحاضر فيها الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق، وتعرض الجلسة الثالثة الجوانب القانونية في الجامعات ويحاضر فيها د فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعميد كلية الحقوق السابق.

ويتم خلال اليوم الثالث عرض موضوع عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية وذلك خلال الجلسة الأولى ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور عبد الحي عبيد عضو مجلس الشيوخ 2021 ومدير الجامعة العربية المفتوحة ورئيس جامعة حلوان الأسبق، كما تعرض الجلسة الثانية موضوع عن التخطيط الاستراتيجي وتحاضر فيها ا. م. د رشا سعد شرف الملحق الثقافي المصري السابق بالمملكة المتحدة وايرلندا ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي السابق بوزارة التعليم العالي.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان ماجد نجم

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