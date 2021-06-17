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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع وحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت جامعة عين شمس ، أنه تم الاتفاق بين الدكتور أحمد جلال السيد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس وواحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها  الدكتور مسعد هاشم وهوأحد أبناء زراعة عين شمس ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً واقليمياً.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وترسيخاً لمبدأ التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق

وجري الاتفاق على أن تتحمل وحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف اجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصه بها واجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية .

وتقوم الكلية بتحمل تكاليف بعض الاختبارات المعملية الغير متوفرة بوحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) وذلك بالمعامل المركزية بالكلية مع امكانية الاستعانة ببعض أعضاء قسم الدواجن بالكلية لاجراء بحوث تطبيقية

جامعة عين شمس كلية الزراعة تغذية الدواجن زراعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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