اليوم.. علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها على رجل أعمال مصري بالأسكندرية

خاص لصدى البلد

علم “صدى البلد” أن النجمة علا غانم ستحتفل اليوم بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب في إحدى الفنادق الكبرى بالأسكندرية.

وكان "صدى البلد" كشف من مصادر خاصة، أن سر تواجد الفنانة علا غانم في مصر بعد غياب طويل يعود إلى حضورها فرح ابنتها كاميليا الدفراوي على أبن أحد رجال الأعمال المصريين والذي سيقام في مصر اليوم الخميس بأحدى الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.

ويعد زوج ابنة علا غانم المستقبلي هو أبن أحد رجال الأعمال الذي يمتلك جامعة خاصة بمدينة الأسكندرية، كما يمتلك أحد أكبر الفنادق في القاهرة ومحافظات مصر.

وعلم "صدى البلد" أيضا أن الجامعة حرصت اليوم على توزيع بعض قطع الحلوى والمشروبات الغازية احتفالا بفرح نجل ابن صاحب الجامعة على ابن الفنانة.

وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة "علا غانم" حيث نشر أحد مصففي الشعر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى" حيث كانت قد سافرت إلي أمريكا للبقاء مع عائلتها هناك".

ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات عن زوجها المستقبلي

يعمل رجل الأعمال واسمه عبد الرحمن علاء رجب

هوالابن الأوسط لرجل الأعمال علاء رجب والذي يمتلك إحدى الجامعات الخاصة الكبرى بالإسكندرية بجانب مدارس وجمعيات خيرية

يعمل مع والده في الجامعة حيث يتولى إدارتها

ظهر منذ فترة طويلة مع كاميليا أثناء حضورها خطوبة أحدى أصدقائها