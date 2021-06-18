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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

٢٧ يونيو... جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول تنظيم المؤتمرات العلمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة حلوان ، مجموعة  البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التي تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول تنظيم المؤتمرات العلمية   الساعة التاسعة صباحا حتى ٢ ظهرا بنظام الاون لاين   يومى ٢٧ و ٢٨ يونيو ٢٠٢١ .

جامعة حلوان تنظم البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن تايمز و زووم  تطبيقا  للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

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وقد نوه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية و طرق الحجز .

 

جامعة حلوان تنظم برنامج تدريبي لاعداد القيادات بالجامعة 

 

جدير بالذكر ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٠ : ٢٢ يونيو ٢٠٢١ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك تحت إشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

 

يتضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبي الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢١ جلستين تشتمل على مجموعة من الموضوعات حول القضايا القومية ومكافحة الفساد ويحاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك الجوانب المالية والادارية بالجامعات ويحاضر فيها د. أشرف محمد إبراهيم منصور استاذ المحاسبة والمراجعة المساعد كلية التجارة وادارة الاعمال.

 

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس البرامج والدورات التدريبية اخبار التعليم

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