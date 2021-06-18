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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 ظهرت الآن عبر الرابط التالي

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بـ محافظة القاهرة نهاية العام 2021 عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال رقم الهاتف اليوم الجمعة من خلال الضغط هنا .

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2020-2021  بمحافظة القاهرة علي التليفون الارضي 09000100 - والمحمول 5757 أيضا.

أوائل الشهادة الإعدادية القاهرة 

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

ومن جانبه أكد حمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إتاحة ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021 عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس او اضغط هنا .
 

أوائل الشهادة الإعدادية القاهرة 

وانتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021. 

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 ظهرت خلال الساعات الماضية ومن المقرر بحسب مصادر أن يكون تنسيق القبول الثانوية العامة بين 240 و 245 درجة ولكن قد يتم خفضه بناء على نسبة الإشغال بالمدارس.

 

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وتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس والرقم القومي على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

أوائل الشهادة الإعدادية القاهرة 

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إنه تم إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة من  خلال رقم الجلوس.

 

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام الحالي 2021 برقم الجلوس اضغط هنا

 
وكان  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بمدرستي الشهيد محمد هاني مصطفى الرسمية للغات (المقريزي سابقا) بإدارة مصر الجديدة التعليمية ومدرسة نوبار الحديثة بنات بعابدين  للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات ،  حيث يؤدي ١٥٨٧٩٦ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في ٧٥١ لجنة كما يؤدي طالبان الامتحان بلجنة بمستشفى ٥٧٣٧٥ .

 

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بجميع لجان القاهرة تم بدون أي معوقات حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية في اول ايام الامتحانات مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة ،  بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز ١٤ طالب وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.

 

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب  بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

 
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021) بنسبة نجاح ٨٣.٩ % حيث تقدم للامتحان  ( ١٦٢٢٩٣) طالبا وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالبا وطالبة .


وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( ٢٦٦) طالبا وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت ٩٩.١٦% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٧٧% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٩٧%.


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٧% والمكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩% .


كما اعتمد محافظ القاهرة  نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٣.٣ % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٦.٩ % .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة القاهرة الاعدادية

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