تحرك برلماني في واقعة ظهور زواحف وثعابين في مدرستين بـ بورسعيد

تفقدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة بورسعيد مدرستى أشتوم الجميل الابتدائية والقناة الاعدادية بنات فى استجابة عاجلة لطلب مجلس أمناء مدرسة أشتوم الجميل التابعة لإدارة شرق التعليمية والذي تضرروا فيه من ظهور حيوانات زاحفة تفترس الطيور وتشكل خطر داهم على الطلاب العاملين بالمدرسة و مدرسة القناة الإعدادية بنات المجاورة .

وخلال الجولة تحققت أمل عصفور من صدق الشكوى المقدمة، وتواصلت مع عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ باعتباره رئيس مجلس آباء وأمناء المحافظة والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لإزالة الشكوى بشكل عاجل حرصا على سلامة الجميع .



وأوضحت النائبة أن تواصلها مع وكيل الوزارة أسفر عن صدور قرار بتشكيل لجنة عاجلة لفحص الأمر بالمدرستين وأفادتها بالنتائج فى اسرع وقت. كما سيتم توجيه طلب للحى الموجود فيه المدرستين لكى يتم إزالة القمامة من امام باب المدرسة واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على أبنائنا الطلاب والساده العاملين.



ولفتت النائبة إلى أنه يتم التنسيق مع إحدى شركات المقاولات بمحافظة بورسعيد للتدخل وازالة النباتات و الحشائش الضارة وتجهيز المنطقة بشكل لايسمح بتنامى تلك النباتات مجددا فى اطار المشاركة المجتمعية تطوعا و بالمجان بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم ووزارة الزراعة.

وأكدت النائبة أنها ستواصل دعمها الكامل ومساندتها لكافة القطاعات التعليمية بالمدارس و الادارات من منطلق اختصاصها النيابى وعضويتها للجنة تعليم بالبرلمان المصرى.

كانت صدى البلد، نشرت استغاثة مجلس أمناء مدرسة اشتوم الجميل الإبتدائية تحت عنوان زواحف مفترسة وبقايا طيور نافقة.. كارثة تهدد طلاب مدرسة ببورسعيد ومطالب بسرعة التدخل لتضررهم من نمو نباتات وحشائش اتخذتها الزواحف والثعابين ملجأ لها وباتت تهدد الطلاب لضخامة حجمها ومهاجمتها الطيور والاجهاز عليها.

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