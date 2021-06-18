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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار قضائي عاجل بشأن أحد افراد أسرة صدام حسين

صدام حسين
صدام حسين

أصدرت وزارة العدل العراقية، وثيقة رسمية تؤكد اتخاذ قرار قضائي واجب التنفيذ يقضي بإطلاق سراح (جمال مصطفى عبد الله سلطان)، زوج حلا ابنة رئيس العراق السابق صدام حسين.

وذكرت  الوزارة في الوثيقة التي نقلتها وسائل إعلام عراقية أن سبب الإفراج عن جمال سلطان عدم كفاية  أدلة الإدانة.

وجاءت الوثيقة في 9 فقرات لتبرير قرار الإفراج.

وفي قصيدة شعرية منسوبة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كتبها في محبسه قبل إعدامه عام 2006، نُشرت لأول مرة، أثارت ردود فعل واسعة بين جمهوره الكبير في العالم العربي، بعدما امتدح في أبياتها دولة قطر وأميرها.

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وبحسب أرم نيوز نشرت رغد صدام حسين، القصيدة التي قالت، إن والدها كتبها بخط يده بتاريخ 4ديسمبر 2005، دون أن تكشف عن سبب مدحه للدولة الخليجية، التي استضافت بعض أفراد عائلته، الذين نجحوا في مغادرة العراق، عقب سقوط حكمه عام 2003.

وبدأ صدام قصيدته بالقول: ”قطر العروبة والقطر بها عنبر.. من يهبه الله عطاءً لا يصغر“، قبل أن يواصل في أبيات ركيكة مدح أمير قطر دون أن يسميه وشعب الدولة الخليجية، التي تستضيف أكبر قاعدة في الشرق الأوسط للقوات الأمريكية، التي احتلت العراق، واعتقلت قادته.

ووجدت القصيدة تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض أثرًا جميلًا لرئيس له مؤيدون ومعجبون كثر في العالم العربي، فيما انتقد فريق آخر موقف صدام من الدوحة التي يعارضون سياستها الخارجية، بينما ركز فريق ثالث على الجانب الشعري للقصيدة.

وقال الشاعر والمدون القطري المعروف، عبدالله السالم، في تعليق على القصيدة: إن صدقت الرسالة فلا شك أنه امتنان لمعروف قدمته له قطر، وهو أدرى ويعلم عن القاعدة الأمريكية أكثر من غيره، أما من ناحية الشعر فهذه أسوأ قصيدة قرأتها في حياتي، مع التجاوز في تسميتها قصيدة، ورحم الله الشجاع أبو عدي وعفا عنه ما اقترف من بواقع“.

وكتب أحد المغردين في سياق مغاير، قائلًا: ”إن كانت هذه القصيدة لصدام أثناء الأسر، فهي تعد سقطة كبيرة في تاريخ البطل صدام كما نحسبه .. بهذا لم يكن عنده بعد نظر وعمق سياسي فيما كان يحيكه حكام قطر مع الأمريكان ضد صدام وتدمير العراق.“.

صدام حسين الرئيس العراقي إطلاق سراح العراق وزارة العدل العراقية

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