أرامكو السعودية تعلن إصدار صكوك دولية بـ 6 مليارات دولار
أعلنت اليوم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية.
أرامكو السعودية
وأوضحت "أرامكو السعودية" في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقومة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول.
وقالت إن قيمة الطرح بلغت 6 مليارات دولار أمريكي، لعدد إجمالي بلغ 30 ألفا بقيمة اسمية للصك 200 ألف دولار وبعائد 0.946 بالمئة للصكوك المستحقة خلال 3 سنوات و1.602 بالمئة للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات و2.694 بالمئة للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.
وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن نجاح "أرامكو السعودية" في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأمريكي إلى كبار المستثمرين المؤسسين يعدّ الأكبر في تاريخ إصدار صكوك بالدولار للشركات في العالم.