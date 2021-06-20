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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزى

هاني جرجس فوزى
هاني جرجس فوزى

توفى منذ قليل، المنتج والمخرج هاني جرجس فوزى، حيث تم تشييع جنازته بحضور أسرته وأصدقائه.

 

وكان  المخرج والمنتج السينمائي هاني جرجس فوزي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا أعلن فيه عن عودته للعمل السينمائي، بعد فترة توقف وصلت إلى عشر سنوات، منذ أن قدم آخر أعماله الإنتاجية والاخراجية للسينما، من خلال فيلم "بدون رقابة" الذي قام بإنتاجه وإخراجه عام 2009.

 

ونشر هاني جرجس فوزي صورة لغلاف رواية "خيانة صغرى" للكاتبة فاطمة صالح إبراهيم، وأعلن عن تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم.

 

يشار إلى أن هاني جرجس فوزي بدأ مشواره الفني كمنتج سينمائي، ثم اتجه إلى الإخراج، فقدم أفلام "بدون رقابة، أحاسيس، جارسونيرة".

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