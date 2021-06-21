الملحن بلال سرور يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنية روبي الجديدة

عبّر الملحن بلال سرور، عن سعادته وتحمسه لأغنية روبي الجديدة والتي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكشف بلال سرور، كواليس الأغنية من خلال تصريح لـ صدى البلد، حيث قال: “احنا بنقفل الاغنية الفترة دي عشان تنزل في شهر ٧، و اتفقنا على اسم مبدأي للأغنية وهو سهرة، وروبي مغنية الاغنية حلو اوي واتمنى انها تعجب الجمهور”.

وكانت روبي، طرحت مؤخراً البومها الجديد الذي تحمل إسم “في حتة تانية” والذي حقق نجاح كبير بمجرد طرحه عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

كما طرحت أغنيتها الجديدة “قلبي بلاستيك" والتي حققت نجاح كبير جداً حيث كسرت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية.

وقاربت الفنانة روبي على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “بره المنهج” حيث يتبقى لها بضعة أيام قليلة ستقوم بتصويرها فى إحدى الفيلات وتجمعها هذه المشاهد بالفنان ماجد الكدوانى.