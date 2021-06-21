في ذكرى رحيلها..سر دفع سعاد حسني ألف جنيه للتمثيل أمام رشدي أباظة

يحل اليوم الإثنين الموافق 21 يونيو، ذكرى رحيل السيندريلا سعاد حسني، ونستعرض لكم من خلال الأسطر التالية سر دفعها 1000 من جل التمثيل أمام رشدى أباظة .

بدأت الواقعة حينما مر صناع فيلم "أين عقلي" بطولة رشدي أباظة وسعاد حسني، بأزمة خلال اختيار الأبطال، وضعت المنتج في موقف لا يحسد عليه، حيث وقع اختيار صناع الفيلم في البداية على سعاد حسني لتقوم بدور البطولة في الفيلم، والتي رشحت لهم رشدي أباظة، ليؤدي دور البطولة أمامها.

الأمر الذي لاقى استحسان المخرج عاطف سالم والمنتج عباس حلمي، إلا أن أجر الفنان رشدي أباظة الباهظ، والذي قد لم يكن في مقدرة المنتج، كان سببًا فى تعثر المفاوضات معه فى ظل عدم اقتناعه لتخفيض أجره .

واضطرت سعاد حسنى للتنازل عن 1000 جنيه من أجرها لتذهب لأجر رشدى أباظة وطلبت من القائمين على العمل عدم إخباره حتى لا يرفض المشاركة فى العمل وفقا لما صرح به المخرج عاطف سالم فى لقاء صحفى .