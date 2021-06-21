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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدرها تريند جوجل.. هيدي كرم: "المفروض منفرطش في حقنا" |خاص

هيدي كرم وابنها
هيدي كرم وابنها

تصدر اسم الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد أزمة الفيديو الشهير لها مع ابنها الذي تلقت بسببه الكثير من التعليقات السلبية.

 

كانت هيدي كرم نشرت أمس فيديو لها مع ابنها الوحيد وهي تمارس معه الرياضة بطريقة عفوية بهدف الاحتفاء بقدرة ابنها على حملها أثناء تمارينه اليومية المعتادة لكن تعليقات المتابعين كانت غير متوقعة.

 

واضطرت هيدي كرم للرد على هذه التعليقات المتجاوزة في ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، وهو ما زاد من حدة الموضوع.

 

وقالت هيدي كرم في تصريح خاص لموقع صدى البلد إنها لم تتوقع أن يتصدر اسمها تريند محرك البحث جوجل بسبب هذا الفيديو الذي نشرته بطريقة عفوية عبر حسابها.

 

ووصفت هيدي كرم اهتمام الجمهور بهذا الأمر بأنه دليل على رفضهم لممارسات البعض السيئة على السوشيال ميديا، مشيرة إلى تلقيها دعما كبيرا على موقفها وتعليقات إيجابية عديدة.

 

وأوضحت هيدي كرم أن تصدر أزمتها تريند محرك البحث فرصة للتغلب على مثل هذه التعليقات ومساعدة مباحث الإنترنت على توقيف هؤلاء الأشخاص، مضيفة: "مباحث الإنترنت مؤخرا عاملة شغل كويس جدا والتقصير مننا احنا والمفروض منفرطش في حقنا".

 

وأكدت هيدي كرم على أنها لم تتوقع أن يأخذ الموضوع كل هذه الدعاية أو الانتشار والاهتمام، لأنها عادة تتجاهل مثل هذه التعليقات، مشيرة إلى أن الأمر لن يأخذ حيزا أكبر من حياتها بعد ذلك. 

 

أزمة فيديو هيدي كرم وابنها 

روت الفنانة هيدي كرم، تفاصيل تعرضها للهجوم بعد نشر فيديو لها بصحبة ابنها، قائلة:" ابني طول عمره رياضي ومهتم بالكورة والجيم"، متابعة: "بعد الجيم طلب يسجل فيديو بيلعب فيه ضغط كـ تكمله للتدريب وأنا وافقت".

 

وأضافت “هيدي كرم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :" أنا كنت فرحانه بيه وبالتطور اللي حصل معاه وقررت اشارك في الفيديو..متابعة:" أنا نشرت الفيديو بكل تلقائية وحب".

 

 وأكملت: "أنا تفاجأت بكمية الكومنتات السلبية وقررت ممسحش الكومنتات دي وقررت أرد عليهم"، مضيفة: "الكومنتات غريبة ومعظمها بيتكلم عن الشذوذ".

 

وأوضحت: "أنا مش ندمانة على الفيديو ولازم نشوف الناس المريضة دي ونحاول نعالجهم".. مضيفة :عيب يا جماعة إحنا أنضف من كدا ولازم نفوق".

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