ملخص وهدف فوز منتخب الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا

حقق منتخب الأرجنتين الفوز، على منافسه، منتخب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وجاء هدف الأرجنتين بعد تمريرة ساحرة من انخيل دي ماريا ليضعها جوميز من فوق حارس المرمي في الشباك معلنا تقدم لا ألبيسيلستي.

وسدد لاعبو منتخب الارجنتين 8 كرات علي المرمي، وكان 4 فقط بين الثلاث خشبات فين حسين سدد باراجواي 10 كرات، 2 منهم شكلت خطورة علي مرمي المنافس.

واستحوذ منتخب بارجواي علي الكرة خصوصا بعد تقدم الارجنتين وانسحابها الي الدفاع والاكتفاء بالهدف الوحيد بنسبة وصلت الي 57 % مقابل 43%.

وحصل منتخب باراجواي علي 9 كرات ركنية مقابل اثنين فقط لـ منتخب الأرجنتين.

تشكيل منتخب الأرجنتين في مواجهة منتخب باراجواي بـ كوبا أمريكا



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو - بيتزيلا - تاجليافيكو

الوسط: جيدو رودريجيز - باريديس - دي ماريا

الهجوم: جوميز - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو



تشكيل منتخب باراجواي أمام منتخب الارجنتين في كوبا أمريكا: أنتوني سيلفا، ألبيرتو إسبينولا، جوستافو جوميز، جونيور ألونسو، سانتياجو أرزامينديا، أندريس كوباس، بيريز دا موتا، كاكو، ميجيل ألميرون، أنخيل روميرو، جابرييل أفالوس.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب الارجنتين المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط بينما جاء منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط .