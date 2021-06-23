طالب أسواني يفوز بالمركز السادس على الجمهورية بالمسابقة البحثية الدينية الكبرى ..شاهد

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يواصل أبناء محافظة أسوان حصدهم للعديد من الجوائز والمراكز المتقدمة فى مختلف المسابقات التى يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية ، لتكون دائماً عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء متواجدة على الساحة المحلية والدولية .

وفى هذا الإطار نلقى عبر منصة " صدى البلد " الضوء على أحد أبناء أسوان المتفوقين فى الجانب البحثي وهو الطالب الأسواني أحمد سامي محمد رمضان والذى فاز بالمركز السادس على مستوى الجمهورية فى المسابقة (الثقافية البحثية الدينية الكبرى) للعام الدراسى ٢٠٢١ .



وقال الطالب أحمد سامى فى تصريحاته الخاصة " لصدى البلد " بأنه من طلاب مدرسة عزبة المصري الإبتدائية القديمة التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وأنه فاز بالمركز السادس فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الأوقاف بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم .

وأوضح أحمد سامي بأن بحثه الذى شارك به كان بعنوان " الأدب مع رسول الله صلي الله عليه وسلم " والذى كان يهدف للرد منه على إساءة الغرب للرسول الكريم ، لافتاً بأن إدارة المدرسة تحرص على الإعلان عن المسابقات المختلفة فى حينها ، وأنه فى ظل تشجيع المعلمين بالمدرسة فقد قام بالمشاركة بهذه المسابقة التى كان قد شارك فيها من قبل أفراد أسرته والده ووالدته وأخته وسام والتى حققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية أيضاً العام الماضى 2020 ، وقد تم تقديمها بعد ذلك بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر بالقاهرة .

أما سامي محمد رمضان والد أحمد فقد أشار إلي أنه حرص على تحفيظ أبناؤه منذ الصغر القرآن الكريم وتحفيزهم على التفوق فى كافة المجالات ، وكان فى المسابقة البحثية الدينية الكبرى متسعاً ليشارك كل أفراد أسرته حيث كان لهم السبق على مستوى الجمهورية بالفوز بمراكز متقدمة حيث فازت أبنته وسام ببحثها " فقه الدولة وفقة الجماعة " العام الماضى ، فيما فاز أبنه أحمد العام الحالي .

هذا وقد شارك أحمد فى العديد من المسابقات حيث فاز فى مسابقة القرآن الكريم وتفوق فى حفظ كتاب الله بمركز محمود نصار ، وغير ذلك من المسابقات الأخرى .

وكان قد تقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأجمل وأرق التهانى القلبية لأبنه التلميذ أحمد سامي محمد رمضان بمدرسة عزبة المصري الإبتدائية القديمة بإدارة إدفو التعليمية، لفوزه بالمركز السادس على مستوى الجمهورية فى المسابقة (الثقافية البحثية الدينية الكبرى) للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وكذلك لأبنته التلميذة ملوك صلاح أحمد مدني بمدرسة العوضلاب الإبتدائية أيضًا التابعة لإدارة إدفو التعليمية، لفوزها بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية بذات المسابقة.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة أيضاً لحسين محمد حسين موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية وجميع من ساهموا فى هذه المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، والتهنئة موصولة كذلك لإدارة إدفو التعليمية وجميع العاملين بها.

الجدير باذكر أن هذه المسابقة يتم تنظيمها كل عام بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، وبلغ إجمالى المتسابقين فى هذه المسابقة بمختلف فئاتها ومستوياتها 29 ألف و 461 متسابق ومتسابقه .

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