صيانة 345 وحدة تبريد بالمسجد الحرام استعداداً لموسم الحج.. صور

أنهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة لماكينات التكييف في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام، ووحدات التبريد البالغ عددها (345) وحدة، وذلك استعداداً لموسم الحج هذا العام.

وأوضح المهندس مطلق بن مزهي المقاطي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة العامة، أن توسعة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- تحتوي على شبكة أنابيب مسبقة العزل للمياه المبردة الواصلة من محطة التكييف في أجياد عبر نفق الخدمات بطول إجمالي (1000م), تمتد إلى طابق البدروم عن طريق مضخات المياه المثلجة , البالغ عددها (84) مضخة موزعة على (42) مجموعة مركبة بطابق البدروم السفلي وذلك لضخ مياه التبريد إلى أجهزة التكييف وهي عبارة عن وحدات مناولة الهواء في بدروم التوسعة بإجمالي (104) وحدات لتبريد وتكييف مساحة قدرها (87000) متر مربع , لافتا إلى أن الإدارة قامت بتغيير(102) ملف تبريد لوحدات مناولة الهواء بسبب تجاوز العمر الافتراضي لها.



وبين المقاطي، أن مشروع توسعة المسعى الجديد يتكون من أربعة أدوار يتخللها مسارات خاصة منفصلة لعربات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومستوى ميزانين بكل من الدور الأول والثاني بإجمالي مساحة المسعى (105000)متر مربع ويحتوي الموقع على شبكة أنابيب مسبقة العزل للمياه المبردة الواصلة من محطة التكييف في أجياد عبر نفق الخدمات ، وهذه الشبكة ممتدة إلى جميع الأدوار الميكانيكية وعن طريق مضخات المياه المثلجة التي يبلغ عددها (120 ) مضخة موزعةُ على (120 ) مجموعة وذلك لضخ مياه التبريد إلى أجهزة التكييف وهي عبارة عن وحدات مناولة الهواء المركزية بإجمالي ( 241 ) وحدة لتبريد سعة (22000 ) طن، لتبريد مساحة قدرها ( 105000 ) متر مربع.

منظومة التكييف والتبريد

وأكد أن أعمال منظومة التكييف والتهوية في التوسعة من أكبر الأعمال في العالم حيث تم إنشاء محطة مركزية بمنطقة أجياد لتبريد الطابق الأرضي والأول من التوسعة الجديدة، وذلك باستخدام المياه المبردة التي تمر داخل مناولة الهواء لتبرد ثم تدفع إلى التوسعة السعودية الثانية عبر الأعمدة المربعة فينتشر الهواء البارد داخل أرجاء المسجد والمسعى، وتبلغ طاقة محطة التبريد ( 35260 ) طن تبريد ، حيث تقوم بضخ ما يقرب من ( 40000 ) جالون ماء مبرد في الدقيقة من خلال عدد أربعة مضخات سعة الواحدة( 10000) جالون في الدقيقة لتدوير مياه التبريد التي تأتي أساساٌ من دفع عدد (32) مضخة تدوير بقدرة الواحدة (370) جالونا في الدقيقة التي تسحب المياه من الخطوط الرئيسية إلى وحدات التبريد (Chiller).



واختتم المقاطي، إلى أن هذه الأعمال بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

Image-7_1

Image-2_1