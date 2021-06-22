مرض زوجته.. سبب غياب تدوينات نبيل الحلفاوي لأيام متتالية

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نشر الفنان نبيل الحلفاوي ، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، رد فيها على تغريدات محبيه ومتابعيه، الذين حرصوا على السؤال عنه طوال أيام غيابه الفترة الماضية.

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته، ردًا على تغريدات المتابعين: «تسلموا جميعا يا رب»، وبتتبع باقي الردود على التغريدة، تبين أن سبب غياب «الحلفاوي» خلال الفترة الماضية، هو مرور زوجته بوعكة صحية، إذ كتب إحدى المتابعين له: «ألف حمدا لله ع السلامة يا قبطان .. نورت تويتر. ربنا يطمن حضرتك ع استاذة نادية»، ليرد عليها الفنان القدير قائلًا: «يا رب يا سحر»، ليؤكد أن زوجته «السيدة نادية» قد مرت بوعكة صحية في الأيام الماضية، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت بين محبي ومتابعي الفنان نبيل الحلفاوي، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تغيبه عن التواصل مع متابعيه لمدة 4 أيام متتالية، ما جعل عددا كبيرا منهم يتساءل عن حالته الصحية في تغريدات قصيرة مرسلة له طيلة الأيام المنصرمة.

وخرج نبيل الحلفاوي، بتغريدة عبر حسابه على تويتر، طمأن فيها محبيه حول حالته، وأكد لهم أنه ابتعد فقط بسبب ظروف ومشاغل عائلية، موجهًا الشكر لهم، قائلًا: «جزيل الشكر والامتنان لكل من سأل عني .. أنا الحمد لله بخير لكنها ظروف ومشاغل عائلية .. لا حرمني الله منكم».

وانهالت الردود على تغريدة الفنان نبيل الحلفاوي الأخيرة بالترحاب والسعادة بعدما اطمأن محبوه على حالته الصحية، وانتهاء القلق لديهم بسبب انقطاعه طيلة الأربعة أيام الماضية، لاسيما وأن محبيه اعتادوا على التفاعل معه عبر تويتر بشكل يومي، لاسيما بعد المباريات الهامة.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، الفنية، مشاركته في مسلسل «القاهرة كابول» مع الفنان طارق لطفي، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، وحقق المسلسل ناجحًا كبيرًا فور عرضه، ونال إشادات نقدية فور عرضه، وشارك معه في بطولة المسلسل، كل من: «فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، شيرين، نور محمود»، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.