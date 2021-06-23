إضافة خدمات جديدة على تطبيق توكلنا في السعودية.. ما هي؟

أعلن تطبيق "توكلنا" التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إطلاق إصداره الجديد الذي يضم عدداً من الخدمات المميزة.

وضم الإصدار الجديد خدمات مختلفة أبرزها: خدمات الإدارة والدفع لتذاكر النقل للمشاعر المقدسة، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى خدمة نداء استغاثة وخدمة أسعفني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وخدمة تحديث رقم الجوال لمستخدمي التطبيق، وتمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي بالتعاون مع وزارة السياحة.

وفي إصداره الجديد، يُمكِّن تطبيق "توكلنا"، المستخدمين، من شراء وإدارة تذاكر النقل للمشاعر المقدسة، والدفع عن طريق التطبيق بكل يُسر وسهولة.

كما أتاح "توكلنا" تمكين المُرافق في تصاريح الحج والعمرة من قبول ورفض طلبات إضافته بصفته مُرافق حج أو عمرة، وذلك لتعزيز الموثوقية وتمكينه من الاطلاع على من قام بإضافته في التصريح مع إمكانية استبعاد نفسه، كما يُمكّن مصدر التصريح من إدارة المستفيدين ذوي الإعاقة.

وأضاف التطبيق ميزة أخرى عبر هدمة نداء "استغاثة لتسمح للمستخدم من طلب استغاثة ومساعدة عاجلة من الهلال الأحمر السعودي، إلى جانب خدمة "أسعفني" التي تمكن المستخدم من طلب مساعدة للمستخدم نفسه أو لأشخاص آخرين مع إمكانية استعراض حالة الطلب وإلغائه، ما يُسهم في سرعة وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي إلى الموقع ومباشرة الحالة.

ومن الخدمات التي أضافها تطبيق "توكلنا" خدمة تحديث رقم الجوال سواء كان المستخدم مواطناً أو مقيماً أو خليجياً أو زائراً أو معرفاً، وسمح هذه الخدمة للمستخدم بتحديث رقم الجوال قبل تسجيل الدخول إلى التطبيق وذلك بالضغط على أيقونة "مساعدة" في صفحة تسجيل الدخول ومن ثم اختيار خاصية تحديث رقم الجوال.

ويواصل تطبيق توكلنا دعم الجهود الصحية التي تبذلها السععودية لمكافحة فيروس كورونا حيث مكّن دور الإيواء من إنشاء تصريح (تجمع مؤسسي) للقادمين إلى السعودية من غير المواطنين وغير المحصنين ممن ينطبق عليهم الحجر المؤسسي، وتساهم هذه الخدمة في تمكين دور الإيواء من إدارة التجمع المؤسسي والتعرف على الحالة الصحية للموجودين.