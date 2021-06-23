عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضافة خدمات جديدة على تطبيق توكلنا في السعودية.. ما هي؟

تطبيق توكلنا يضيف
تطبيق توكلنا يضيف خدمات جديدة.. تعرف عليها

أعلن تطبيق "توكلنا" التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إطلاق إصداره الجديد الذي يضم عدداً من الخدمات المميزة.

وضم الإصدار الجديد خدمات مختلفة أبرزها: خدمات الإدارة والدفع لتذاكر النقل للمشاعر المقدسة، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى خدمة نداء استغاثة وخدمة أسعفني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وخدمة تحديث رقم الجوال لمستخدمي التطبيق، وتمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي بالتعاون مع وزارة السياحة.

وفي إصداره الجديد، يُمكِّن تطبيق "توكلنا"، المستخدمين، من شراء وإدارة تذاكر النقل للمشاعر المقدسة، والدفع عن طريق التطبيق بكل يُسر وسهولة.

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر 6 قرارات عاجلة

"الحج والعمرة السعودية": تسجيل نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني

كما أتاح "توكلنا" تمكين المُرافق في تصاريح الحج والعمرة من قبول ورفض طلبات إضافته بصفته مُرافق حج أو عمرة، وذلك لتعزيز الموثوقية وتمكينه من الاطلاع على من قام بإضافته في التصريح مع إمكانية استبعاد نفسه، كما يُمكّن مصدر التصريح من إدارة المستفيدين ذوي الإعاقة.

وأضاف التطبيق ميزة أخرى عبر هدمة نداء "استغاثة لتسمح للمستخدم من طلب استغاثة ومساعدة عاجلة من الهلال الأحمر السعودي، إلى جانب خدمة "أسعفني" التي تمكن المستخدم من طلب مساعدة للمستخدم نفسه أو لأشخاص آخرين مع إمكانية استعراض حالة الطلب وإلغائه، ما يُسهم في سرعة وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي إلى الموقع ومباشرة الحالة.

ومن الخدمات التي أضافها تطبيق "توكلنا" خدمة تحديث رقم الجوال سواء كان المستخدم مواطناً أو مقيماً أو خليجياً أو زائراً أو معرفاً، وسمح هذه الخدمة للمستخدم بتحديث رقم الجوال قبل تسجيل الدخول إلى التطبيق وذلك بالضغط على أيقونة "مساعدة" في صفحة تسجيل الدخول ومن ثم اختيار خاصية تحديث رقم الجوال.

ويواصل تطبيق توكلنا دعم الجهود الصحية التي تبذلها السععودية لمكافحة فيروس كورونا حيث مكّن دور الإيواء من إنشاء تصريح (تجمع مؤسسي) للقادمين إلى السعودية من غير المواطنين وغير المحصنين ممن ينطبق عليهم الحجر المؤسسي، وتساهم هذه الخدمة في تمكين دور الإيواء من إدارة التجمع المؤسسي والتعرف على الحالة الصحية للموجودين.

توكلنا السعودية تطبيق توكلنا المشاعر المقدسة الهلال الاحمر السعودي خدمات توكلنا

موضوعات متعلقة

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر 6 قرارات عاجلة

التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية

السعودية.. توكلنا يعلن اعتماد إبراز رخصة القيادة للجهات المعنية عبر التطبيق

ترشيحاتنا

تريند × خبر.. حمو بيكا يثير الجدل بصورة جديدة.. «حسم الصعود يا أبطال» يتصدر تويتر

جهاز مرفق الكهرباء ينشر نصائح لحماية الأجهزة من تذبذب التيار

إيطاليا تعلن عن إستعادة 800 قطعة أثرية بـ11 مليون يورو.. فيديو

تخفيض رسوم الميكروباص.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بالشرقية غدا

سعر الدولار فى البنوك اليوم 23-6-2020

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-6-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

الحرّ مستمر.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ