الرقابة على الصادرات والواردات تُصدر 10921 شهادة منشأ للمصدرين لبريطانيا خلال 6 أشهر

قالت د. داليا شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ والبحوث والإرشاد الفني بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم إصدار 10.921 ألف شهادة ” يورو 1 ويورو ميد” للمصدرين لبريطانيا منذ بداية العام وحتى 21 يونيو الجاري.

وأوضحت أنه تم إصدار 2177 شهادة منشأ لبريطانيا طبقا لليورو1 خلال يناير، و 1795 شهادة خلال فبراير، و 1793 شهادة خلال مارس، و 1636 شهادة خلال إبريل، و 1680 شهادة خلال مايو، و 1416 شهادة خلال يونيو حتى أول أمس.

وأضافت شهاب الدين أنه تم اصدار 94 شهادة منشأ لبريطانيا طبقا لليورو ميد خلال يناير، و 89 شهادة خلال فبراير، و 79 شهادة خلال مارس، و 65 شهادة خلال إبريل، و 62 شهادة خلال مايو، و 35 شهادة خلال يونيو حتى أول أمس.

وأكدت أن تلك المؤشرات تدل على استمرار معدلات التصدير المصري لبريطانيا وعدم تأثره بخروج الاخيرة من الاتحاد الاوروبي، خاصة في ظل دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وانجلترا والذي تم توقيعه في 5 ديسمبر 2020، حيز النفاذ في الأول من يناير 2021.

وأشارت شهاب الدين إلى استمرار إصدار شهادات منشأ المرور EUR1 و EUR-MED المطبقة باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مع ادخال تعديلات طفيفة مثل ادراج رمز UK بدلا من EU بالخانة رقم 5 بشهادة المنشأ.

وفيما يتعلق بتراكم المنشأ، لفتت إلى أنه تمت إضافة بند ينص على ضرورة وجود ترتيبات ثلاثية بين الاتحاد الأوربي ومصر والمملكة المتحدة لتفعيل مبدأ تركم المنشأ إلا أنه لم يتم تفعيل هذا البند إلى الآن.

ونوهت شهاب الدين بأنه لا يجوز أن يصدر شهادة منشأ البضائع مصرية بها مدخلات من بريطانيا مصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، كما لا يجوز للاتحاد الأوروبي أن يصدر شهادة منشأ البضائع بها مدخلات من بريطانيا مصدرة إلى مصر ولكن يمكن تنفيذ العكس وهو أنه يمكن تطبيق التراكم مع الاتحاد الأوروبي حين التصدير إلى بريطانيا.