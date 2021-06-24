غداً.. أحمد سعد يحيي حفلا بالإسكندرية

يستعد الفنان أحمد سعد، لأحياء حفل غنائي في الإسكندرية غداً ٢٥ من الشهر الحالي علي شاطئ 26 يوليو بمنطقة لوران علي البحر و ذلك مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

يذكر أن الفنان أحمد سعد أعرب عن سعادته البالغة بهذا الحفل الذي سيلتقي فيه بجمهوره وقام بتوجيه رسالة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها جمهور للاحتفال معه علل شاطئ الإسكندرية بـ مو بيتش.

يذكر أن طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان أحمد سعد، قد نشر “برومو” كليبه الجديد، الملوك، عبر حسابه على انستجرام، كاشفا موعد طرحه، وهو الأربعاء؛ وذلك بعدما روج للأغنية، من خلال نشر بوستر جديد لها، مصحوبا بتعليق: «سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك».