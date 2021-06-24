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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لن تعرفه.. مشهد نادر لـ أحمد مكي في بداياته| فيديو

أحمد مكي
أحمد مكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان أحمد مكي من السيت كوم الشهير "شباب أونلاين" الذي أنتج عام ٢٠١٣. 

 

وظهر أحمد مكي بشكل مغاير تماما لما يعرفه عليه الجمهور الآن، ولم يتعرف عليه أغلب الجمهور منذ الوهلة الأولى، لكنهم ميزوه من صوته.

 

“شباب أون لاين”، مسلسل كوميدي قدم في 3 أجزاء من إخراج هالة خليل وبطولة أحمد الفيشاوي، وبشرى، وشريف حمدي، وأمير كرارة، ولقاء الخميسي، وخالد صالح، وأحمد مكي، وهو من فئة المسلسلات الكوميدية الخفيفة ذات الطابع الغربي نوعا ما. 

 

وتدور أحداث المسلسل حول خمسة أصدقاء لديهم شركة وتقع بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية.

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بدايات أحمد مكي

بدأ الفنان أحمد مكى حياته بحي الطالبية، وقد تخرج في معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة كان أهمها “ياباني أصلي”، بعدها بدأ مسيرته الاحترافية بإخراجه لفيلمه الطويل الأول “الحاسة السابعة” عن قصة مستوحاة من فيلمه القصير بنفس الاسم والذي أخرجه في عام 2003.

 

شارك أحمد مكي في إخراج عدد من المسلسلات الشهيرة مثل “لحظات حرجة”، والذي قام فيه أيضًا بالتمثيل، وسرعان ما انطلق نجمه كممثل كوميدي بعد النجاح الباهر الذي حققته شخصية “هيثم دبور”، حيث قدمها مع الفنان عادل إمام ضمن أحداث فيلم “مرجان أحمد مرجان”، ثم في فيلم منفرد حمل عنوان “H دبووور”، وواصل نجاحه كممثل كوميدي من خلال أفلام “طير إنت، لا تراجع ولا استسلام”، ومن نجاحه السينمائي عاد للتليفزيون من جديد من خلال مسلسل “الكبير أوي” الذي قدم منه خمسة أجزاء.

 

بجانب التمثيل، ظل الفنان أحمد  مكي يمارس هوايته في تأليف أغاني الراب وأدائها في بعض أفلامه أو بصورة منفردة ونشرها على شبكة الإنترنت، وفي عام 2012 أصدر أول ألبوم راب له بعنوان “أصله عربي”.

 

حصل أحمد مكى على شهادات تقدير من عدة مهرجانات دولية مثل Clermont-Ferrand بفرنسا عن فيلم الحاسة السابعة.

احمد مكي شباب أون لاين ياباني أصلي هيثم دبور طير إنت لا تراجع ولا استسلام

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