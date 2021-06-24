الطاهري: مصر ضمانة استقرار المنطقة.. ونمتلك القدرة

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الدولة المصرية التي كانت تواجه تحديات على محاورها الاستراتيجية الأربعة قبل 30 يونيو، أصبحت تباشر سلوك الدول العظمى الآن، ومصر تمتلك قواعد عسكرية متطورة على أرضها وتنعم بحالة من الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف أحمد الطاهري في برنامجه " 60 دقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر ضمانة استقرار المنطقة، وتلك المنطقة شهدت في فترة من الفترات كوارث إنسانية كثيرة بسبب انتشار حالة الفوضى والعنف والشغب الذي تسبب في جماعة الإخوان الإرهابية .

وأكمل أحمد الطاهري: "في أول زيارة للرئيس السيسي في ألمانيا بعد توليه المسؤولية أعلن أنه لن ينتظر كي يصبح الشعب المصري لاجئين، وبعد 8 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو علينا أن نعى امتلاك مصر للقدرة التي تمكن مصر من التصريح بأن أمن واستقرار ليبيا خط احمر وأن الإرادة المصرية لا تعلو فوقها إرادة، والقدرة تعني قدرة مصر على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص والاستفادة من ثورات مصر، والقدرة تعني حماية امن واستقرار الشعب المصري وردع اي تهديدات داخلية او خارجية ".

أهداف خبيثة الإخوان قبل 30 يونيو



وطالب الإعلامي أحمد الطاهري، بتوثيق فترة مرحلة القرار من 30 يونيو 2013 وحتى 3 يوليو 2013 ، لأنها مرحلة مشرفة في تاريخ مصر، مضيفا أن التوثيق في غاية الأهمية ولابد منه للأجيال القادمة، كي تكون على علم بأهمية الفداء والتضحية للدولة المصرية وأن الدولة المصرية قادرة على اجتياز أي تحدي".

وقال أحمد الطاهري، أن الرئيس السيسي أقسم بحماية وحفظ أمن واستقرار مصر منذ 30 يونيو 2013، مضيفا:"عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تخللت في الكثير من المؤسسات داخل مصر قبل ثورة 30 يونيو وكانت متواجدة على رأس السلطة ويساندها مشروع مخطط دولي لهدم مصر ومؤسساتها".

وأشار أحمد الطاهري إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر رأس الأفعى التي تستهدف ضرب الدولة الوطنية والتخلص من تيار الوطنية المصرية، وهدم مؤسساتها وطمس هوية الشعوب والعودة بهم إلى الجاهلية المطلقة، كي يتحول الشرق الأوسط لمنطقة من النفايات البشرية".

ولفت أحمد الطاهري إلى أن مهمة الإخوان كانت مساواة الدولة الوطنية في المنطقة بالأرض.

ويذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نظمت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث عقد قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة بعنوان "30 يونيو وتغيير وجه مصر" وتحدث محمد أحمد شمروخ، عن حال مصر بعد ثورة 2011 وما تبعه من إنفلات أمني وتدهور سياسي وإقتصادي في شتى المجالات، حتي جاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح الأوضاع فعاد الأمن والأمان وأصبح الوضع الاقتصادي في أحسن حال، وأن عدم إنقطاع الكهرباء وتوفير البنزين كان من أولويات هذه المرحلة، ثم بدأت الدولة في إنشاء الطرق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتشغيل المصانع المتوقفة وكل هذا عمل على تغيير شكل مصر.