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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء

الكهرباء: فائض الطاقة لدينا يقدر بـ 25%.. فيديو

صدى البلد

قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى الإدارة تحدث أن حل مشكلة أزمة الكهرباء أمن قومي، ولهذا تضافرت كل الجهود بين الكهرباء والبترول والبنك المركزي والقوات المسلحة لحل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن مشكلة تخفيف الأحمال بدأت منذ 2008، وتفاقم الوضع في 2014.


وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، ان  تخفيف الأحمال وصل لـ6 آلاف ميجا وات، وهذا يمثل 20% من الطاقة الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت حل مشكلة الكهرباء في أقل من 6 سنوات، وأصبح لدينا فائض يقدر بـ25%، ولم يعد هناك  تخفيا للأحمال بداية من 2015.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن مصر تسعى لكي تكون مركزا محوريا لتبادل الطاقة، من خلال إنشاء شبكات للربط مع الأردن وليبيا والسودان، وهناك مشروعات جارٍ دراستها مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات. 

 

 

 

استعدوا لارتفاع الأسعار .. 10 نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

 

يسعى كثيرون لتخفيض استهلاك الكهرباء، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء كما أنه سيتم تطبيق زيادة أخرى الشهر المقبل.

يقدم صدى البلد لقرائه عدة نصائح  يجب اتباعها لترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء.

- إغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار وبالطبع يجب تبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

- إغلاق مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص.

-  استخدام الميكرويف والأفران في تسخين الأكل للضرورة القصوى فقط.

- عدم ترك شاحن الهواتف في الكهرباء لأن تركها يؤدي إلى استهلاك 20%.

- عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضا من استهلاك الكهرباء

- ضبط درجة حرارة الثلاجة بين 2 و 3 درجة مئوية، ودرجة "الفريزر" تكون - 18 درجة مئوية.- في حالة وجود غسالة الأطباق، لا تستخدمها في تجفيف الأطباق.

- ينصح بالاستعانة بترموستات لضبط درجة إضاءة المنزل والتحكم بها حسب الحاجة.

- فصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة والشواحن، ولا تضع جهاز اللابتوب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.

- يجب  شراء التكييف  من  النوع المناسب للمساحة المراد استخدامه فيها للحصول على أعلى درجة تبريد وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة وغلق منافذ التهوية أثناء تشغيله لضمان الحفاظ على درجة الحرارة.

- الأجهزة الكهربائية القديمة قد يكون سببا من أسباب ارتفاع الاستهلاك، لأن الأجهزة الكهربائية القديمة تستهلك طاقة أكبر.

كما قال الدكتور محمد شاكر وزير  الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك استقرار هائل الآن في الدولة فيما يخص الطاقة الكهربائية، وأي منطقة في مصر يتم توصيل الطاقة الكهربائية لها في أي وقت.

وتابع شاكر : "قمنا بعمل رائع في مجال الطاقة الكهربائية خاصة في تزويد القوة في شبكات النقل بأرقام كبيرة، حيث ما تم في الـ 4 سنوات الماضية، وتم إنجازه في الـ 60 سنة التي سبقتها.

وأردف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تحول غير مسبوق في مجال إنتاج الطاقة ونقلها، مشيرا إلى أن حوالي 10% من الطاقة الكهربائية سيكون لمشروع حياة كريمة، وتم صرف 36 مليار جنيه حتى الآن لتحسين الخدمات.

على الجانب الآخر، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الفرق بين التكلفة النمطية والفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض للمنشآت السكنية.

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