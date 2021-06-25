بسبب كورونا.. 7 لقاحات للدخول إلى مصر.. 10 ملايين جرعة «Sputnik V»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).

لقاحات كورونا

و رخصت هيئة الدواء المصرية للاستخدام الطارئ، 5 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مرورهم بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاحات.

وجائت اسماء اللقاحات المرخصة كالتالي:- “ كورونا فاك (Corona-Vac) انتاج شركة سينوفاك الصينية"، "سينوفارم"، و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح "سبوتنيك v" ، ولقاح “استرازنيكا AZD 1222".



لقاح كورونافاك

كورونافاك هو لقاح صيني من إنتاج شركة "سينوفاك" المصنعة للقاح "سينوفاك" التى استوردته مصر في وقت لاحق وتم العمل به.

وطلبت العديد من الدول لقاح "كورونافاك" وتخطط للاعتماد عليه بعد الانتهاء من التجارب السريرية له، والتأكد من فعاليته، ومن هذه الدول البرازيل التى أعلنت نتائج التجارب التي قام بها معهد بطانتان، وجاءت نسبة فعالية اللقاح 78٪ ضد حالات "كوفيد -19 " لمختلف درجات الإصابة.

لقاح سينوفارم

"سينوفارم" لقاح معطل، أي يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر ثم تم قتله، تم تجريبه على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية.

نسبة الفعالية

أظهرت النتائج فعاليته بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا، وسجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

عدد الجرعات

يوصى بأخذ جرعتين من اللقاح بفاصل 28 يوما، لأن الأولى توفر حماية بنسبة 97% فقط، لذا فإن التطعيم بجرعتين يرفع نسبة الحماية إلى 100%.

أثار جانبية خفيفة

يسبب التطعيم احمرار أو تورم أو ألم حول موقع الحقن، كما أنه أحيانا يعاني الشخص من التعب والحمى والصداع وألم الأطراف.

لقاح كوفيشيلد/استرازينيكا

لقاح كوفيشيلد/استرازينيكا، مصنوع من نسخة ضعيفة ومعدلة من الفيروسات الغدية وهو فيروس نزلات البرد، وتم تطويره بالتعاون مع شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، من إنتاج معهد سيروم بالهند.

نسبة الفعالية

يظهر فعالية بنسبة 90%و 62% في نظامين مختلفين من الجرعات، كما أظهرت جرعتان كاملتان متباعدتان في الشهر فعالية بنسبة 62%، بينما أظهرت جرعة منخفضة متبوعة بجرعة كاملة فاعلية بنسبة 90%.

لقاح أسترازينيكا AZD 1222

لقاح أكسفورد–أسترازينيكا أو AZD1222، ويُعرف كذلك باسم ChAdOx1 nCoV-19، هو عبارة عن فيروس رشح عادي جرى تعديله وراثيا، وهو عادة ما يصيب قرود الشمبانزي، وقد جرى تعديل الفيروس لمنعه من إصابة الأشخاص، ولكي يحمل نماذج لجزء من فيروس كورونا، وبمجرد حقنه يتعرف عليه جهاز المناعة في الجسم ويعتبره تهديدا فيحاول تدميره.

نسبة الفعالية

وفقا للدراسات، يمنح هذا اللقاح فعالية تبلغ 90% بعد تلقى الجرعتين.

آثار جانبية

كانت التفاعلات الضائرة الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي الحساسية في موقع الحقن، وألم موقع الحقن، والصداع، والتعب، والألم العضلي، والشعور بالضيق، والحمى، والقشعريرة، وآلام المفاصل، والغثيان.

لقاح سبوتنيك V

اللقاح الروسي المسمى Sputnik V هو الأول في العالم الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام على البشر، تستخدم روسيا تقنيتا اثنتين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المختلف؛ Ad5 و Ad26، للحقن الأول والثاني.

ويمكن حفظه في درجة حرارة تتراوح بين +2 و+8 درجات مئوية، وهو ما اعتبره المركز الروسي سببًا في توزيعه السهل في العالم.

اللقاح الروسي يُعطى على جرعتين بينهم 21 يومًا.

نسبة الفعالية

وفقًا لبيانات 3.8 مليون روسي تلقوا جرعتى لقاح سبوتنيك v خلال الفترة من 5 ديسمبر 2020 حتى 31 مارس 2021، فإن فاعلية لقاح vSputnik بلغت 97.6%.

أثار جانبية خفيفة

أفاد بعض من حصلوا على اللقاح بشعور بألم في الرأس، وآلام في العضلات والمفاصل، كانت كل هذه الأعراض خفيفة وشائعة جدًا في العديد من لقاحات الفيروسات الغدية الأخرى، لذلك تم اعتبار Sputnik V لقاح آمنًا.

لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

لقاح موديرنا

تنتجه شركة موديرنا الأمريكية، ويعمل عن طريق قطع من الحمض النووي "mRNA" التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا، وبمجرد إنتاج هذا البروتين الغريب في الجسم، يتوهم الجهاز المناعى بوجود الفيروس فيبدأ بإنتاج الأجسام المضادة، كما لو كان الإنسان مريضا بالفعل.

ويحفظ لقاح موديرنا مستقرا في درجات حرارة المبرد العادية من 2 إلى 8 درجات مئوية، وذكرت الشركة أن لقاحها يبدو فعالا بنسبة 94.5 بالمائة، وفقا لبيانات أولية استندت لدراسة للشركة لا تزال جارية.

لقاح جونسون آند جونسون

وأظهرت دراسة أمريكية أن لقاح «جونسون آند جونسون» الأمريكي، المضاد لكورونا يوفر حماية ضد متغيرات الفيروس المختلفة.

وجد فريق من الباحثين أن لقاح شركة «جونسون أند جونسون» الأمريكي، المضاد لفيروس كورونا المستجد، يؤدي لتنشيط الاستجابات المناعية ضد العديد من متغيرات الفيروس التاجي، وفقاً لموقع «يو بي آي» الأمريكي.

لقاح فايزر وبيونتك

قالت شركتا فايزر وبيونتك، إن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 91 بالمئة في الوقاية من المرض، وفقا لبيانات التجارب الجديدة التي شملت مشاركين تم تطعيمهم منذ ما يصل إلى ستة أشهر.



وكان اللقاح فعالا بنسبة 100 بالمئة في الوقاية من المرض بين المشاركين في التجربة في جنوب إفريقيا، حيث تنتشر سلالة متحورة من فيروس كورونا تعرف باسم (بي 1351)، على الرغم من أن عدد المشاركين فيها كان صغيرا نسبيا وبلغ 800.

10 ملايين جرعة متعاقد عليها لقاح «Sputnik V» الروسي

واستقبلت هيئة الشراء الموحد، اليوم، 210 آلاف جرعة من لقاح «Sputnik V» الروسي في مطار القاهرة الدولى، ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها، حيث ستصل باقى الجرعات على دفعات خلال الفترة المقبلة.

وقالت هيئة الشراء الموحد، إن هذه الشحنات تأتى في اطار مجهودات الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلي أن الكمية التى وصلت مصر من اللقاح الروسى ضمن 10 ملايين جرعة متعاقد عليها علي أن يتم ضخها في مراكز التطعيمات .