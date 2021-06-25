عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانسحاب الأمريكي‎ ومستقبل أفغانستان.. مباحثات بين بايدن ونظيره الأفغاني

مباحثات بين بايدن
مباحثات بين بايدن ونظيره الأفغاني


يستقبل الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، نظيره الأفغاني أشرف غني؛ لمناقشة مستقبل أفغانستان، والانسحاب الأمريكي‎ بينما يفتح انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مرحلة من عدم اليقين.

وقرر بايدن، الانسحاب الأمريكي‎ في أبريل، وتم سحب 2500 جندي أمريكي لا يزالون موجودين في أفغانستان، بحلول 11 سبتمبر، يوم الذكرى العشرين للهجمات التي قادت واشنطن إلى الإطاحة بنظام طالبان الذي كان يؤوي عناصر ”القاعدة“.

وتؤكد واشنطن عزمها الانسحاب الأمريكي‎ زمواصلة ”دعم الشعب الأفغاني“. وأعلن البيت الأبيض، الخميس، عن إرسال ثلاثة ملايين جرعة من لقاح ”جونسون أند جونسون“ لمساعدة البلاد على مواجهة جائحة ”كوفيد-19“.

لكنّ عددا من النواب والخبراء يخشون من أن يستعيد المتمردون السيطرة على البلاد وأن يفرضوا نظاما أصوليا مشابها للنظام الذي أقاموه بين عامي 1996 و2001.

أمريكا: نسبة الانسحاب من أفغانستان حتى 21 يونيو 50%..وسلمنا 6 منشآت عسكرية

أمريكا: الوجود الدبلوماسي في أفغانستان مرهون بوجود مطار آمن وعامل

إضافة إلى ذلك، يبدو أن أشرف غني يواجه عزلة متزايدة.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، يوم الخميس، إن ”هذه الزيارة تتعلق أولا بالتزامنا المستمر ودعمنا للشعب الأفغاني ولقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية“.

وأضافت أن بايدن ”سيؤكد على الحاجة إلى الوحدة والتلاحم وضرورة تركيز الحكومة الأفغانية على التحديات الرئيسية التي تواجهها أفغانستان“.

ويؤكد دبلوماسي غربي في كابول، أن غني ”لا يستمع سوى لثلاثة أو أربعة أشخاص، بينهم مدير مكتبه ومستشاره للأمن القومي، وبالطبع زوجته“، معتبرا أنه رجل ”حذر من الجميع“.

وقال أندرو واتكينز من مجموعة الأزمات الدولية، إن ”غني لا يتمتع بشرعية كبيرة في بلده“، ويحتاج إلى ”اعتراف دولي“ اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وما زال غني يأمل في إقناع حركة طالبان بأن يقبلوا بدور في حكومة وحدة وطنية انتقالية، لكن يبدو أن المتمردين الذين يشجعهم تقدمهم العسكري، لا يميلون إلى التفاوض.

ويجري الانسحاب الأمريكي، الذي يشمل نحو 2500 عسكري أمريكي و16 ألف متعاقد مدني، بجد من البلاد؛ مما يثير تكهنات بأنه قد يُنجَز اعتبارا من يوليو، أي قبل الموعد النهائي في 11 سبتمبر.

الانسحاب الأمريكي أفغانستان أمريكا الرئيس الأفغاني أشرف غني إدارة جو بايدن

موضوعات متعلقة

بايدن: لن نخذل من قدم لنا المساعدة في أفغانستان

البيت الأبيض يفجر مفاجأة ويكشف سبب سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

ترشيحاتنا

الجوازة باظت.. عروس تلغي حفل الزفاف بسبب نظارة العريس

صدمتان ومفاجأة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف ماذا يحدث لقارئها؟

المالية: نتوقع نموًا 2.8 % وفائضًا 1.1% وخفض العجز الكلي لـ7.7%

الإسكان: بدء تسليم 3072 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر –الأندلس" بعد غد

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرقة الآثار .. برلماني سابق يواجه المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

بسبب نفقات الطلاق .. أجانب يلجأون إلى إعلان زواجهم من حيوانات وأشياء غريبة

محمد فضل يروي واقعة لأول مرة عن رمضان صبحي أثناء احترافه

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ