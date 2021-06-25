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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن استعدادها لتزويد السودان بأسلحة حديثة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، استعدادها لتزويد السودان بأسلحة حديثة في حال طلبت الخرطوم منها ذلك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الناطقة باسم الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني فاليريا ريشيتنيكوفا قولها إن "روسيا مستعدة لتزويد السودان بأسلحة حديثة، ولكن حتى الآن لم تتلق أي طلب بهذا الصدد".

وأضافت ريشيتنيكوفا: "الجانب الروسي مستعد لتزويد السودان بنماذج حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية محلية الصنع، لكن حتى الآن لم نتلق مثل هذه الطلبات".

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مركز الدعم اللوجستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة أن موسكو مهتمة بتعزيز الشراكة مع الخرطوم.

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