أول تعليق من بايدن على الحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على حكم السجن الذي أصدره القضاء الأمريكي ضد الشرطي السابق ديريك شوفين، المتهم بقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي "الحكم الذي صدر بحق الشرطي ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد يبدو مناسبا.. لكني لا أعرف تفاصيل الحكم".

وأصدر قاض أمريكي، حكما بالسجن لمدة 22 عاما ونصف على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس،المتهم بقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، ما يغلق قضية أثارت موجات من الاحتجاجات في الولايات المتحدة بشأن إساءة معاملة السود في البلاد.

ورفض القضاء الأمريكي خلال الجلسة طلب الضابط السابق ديريك شوفين بإجراء محاكمة جديدة في اتهامه بقتل جورج فلويد العام الماضي.

وتحدث الضابط شوفين لفترة وجيزة خلال جلسة محاكمته، مقدما التعازي لعائلة جورج فلويد، وهو محتجز في الحبس الانفرادي منذ أشهر.

وقتل جورج فلويد في مايو 2020، عندما ضغط الضابط ديريك شوفين بركبته على عنقه لمدة نحو تسع دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.

وتسببت حادثة وفاة جورج فلويد في احتجاجات غاضبة عمت الولايات المتحدة وأنحاء العالم، ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين السود.