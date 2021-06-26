فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.



وذكرت وزارة الخارجية في فلسطين - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات المجتمع الدولي ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما ورد في تقارير المنظمات الدولية المعنية التي شددت على أن إسرائيل تمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.



ودانت وزارة الخارجية عمليات القمع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء، محملة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتدينها منظمات المجتمع الدولي .