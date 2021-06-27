استعدادا لموسم الحج.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة.. الأربعاء

استعدادًا لموسم الحج، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة الأربعاء المقبل، بدلًا من اليوم الأحد.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، تستعد الرئاسة العامة لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة الأربعاء المقبل، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.

يأتي ذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج ١٤٤٢هـ.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قالت في بيان سابق، عبر موقعها الرسمي، إنه سيتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا اليوم الأحد.

