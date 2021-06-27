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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل سريعة لوقف تساقط الشعر.. جربيها بنفسك

صدى البلد

علاجات سريعة تساعد على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه، وفقا لموقع هيلث لاين يمكنك البدء فى تطبيقها  فهى تساعد في تحفيز نمو  الشعر،  إليك أبرزها..

أسباب خفية وراء تساقط الشعر بكثرة

هل قص الشعر والأظافر في ذي الحجة يبطل الأضحية ؟ صحح معلوماتك

1. التدليك

يمكن أن يساعد تدليك فروة الرأس على استعادة نمو الشعر ويمكن استخدامه مع زيوت الشعر والأقنعة.

 

2. الصبار

 يمكنك تطبيق جل الصبار النقي على فروة رأسك وشعرك عدة مرات في الأسبوع. يمكنك أيضًا استخدام الشامبو والبلسم الذي يحتوي على الصبار.

 

3. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يقلل من تساقط  الشعر و يمكن استخدام زيت جوز الهند قبل أو بعد غسل شعرك حسب نوع شعرك. إذا كان شعرك يميل إلى أن يكون دهنيًا ، يمكنك ترك العلاج طوال الليل أو لبضع ساعات قبل غسله.

 

4.  زيت السمك

يمكن أن يساعد تناول أحماض أوميجا الدهنية على تحسين شعرك فهو مليء بالعناصر الغذائية والبروتينات التى  تعزز المناعة ، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة ومنع تساقط الشعر. 

 

5. الجينسينج

 

يعد الجينسينج من المكملات التي  تساعد على نمو الشعر 

 

6. عصير البصل

 

عصير البصل يحسن الدورة الدموية. تظهر الدراسات أن البصل يساعد على تدفق الدم إلى الشعر، فقط ضعي العصير على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل. ثم اغسليه بالشامبو بشكل طبيعي.

 

7. زيت إكليل الجبل

 

 امزجي بضع قطرات من زيت إكليل الجبل وقومي  بتدليك  شعرك وفروة رأسك  أضيفى بضع قطرات من زيت إكليل الجبل إلى الشامبو والبلسم يوميًا.

 

 

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