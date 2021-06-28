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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والد حسام حبيب: إن جاءكم فاسق بِنبإ فتَبيَّنُوا

صدى البلد

نفى والد حسام حبيب، التسجيل المنسوب إليه، الذي به اعتراف صريح بمحاولة الاستيلاء على أموال الفنانة شيرين عبد الوهاب.

واستعان والد حسام حبيب، بـ آية قرآنية، وكتب من خلال صفحته على “الفيسبوك”: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

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وكان قد انتشر تسجيل صوتي للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب،  وذلك من أجل إنجاب أطفال .

كما اعترف  بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين  شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار

حسام حبيب شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حسين حبيب

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