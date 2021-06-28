بطولة أحمد فهمي.. محمد العزب: استعنت بخبراء نفسيين ليكون السفاح مختلفا

أكد المؤلف محمد صلاح العزب، أنه يواصل حالياً كتابة حلقات مسلسل “ السفاح ” بطولة أحمد فهمى، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية .

وتابع “ محمد صلاح العزب" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ” إن مسلسل السفاح الذى يلعب بطولته أحمد فهمى لا تدور أحداثه فى الإطلاق فى إطار كوميدي" .

وأضاف محمد صلاح العزب ، انه تم الاستعانة بخبراء نفسيين ، حتى يخرج مسلسل السفاح بشكل مختلف عما قدم قبل ذلك " .

ويضيف قائلا : إن مسلسل السفاح تدور أحداثه فى إطار 8 حلقات ، وحتى الآن لم يتحدد موعد نهائى لانطلاق تصويره .

وأستكمل محمد صلاح العزب إن مسلسل السفاح مأخوذ عن عدد من القصص الحقيقة لبعض السفاحين ، مؤكداً انه أستغرق شهرين من البحث ، وقد استعان بفريق بحث كامل .

وكان آخر أعمال المؤلف محمد صلاح العزب قبل ان يبدأ فى مسلسل السفاح هو مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور وإخراج شيرين عادل.

أحمد فهمى والعارف :



أما الفنان أحمد فهمى والذى يلعب بطولة مسلسل السفاح فينتظر خلال الايام القليلة القادمة عرض فيلمه العارف .. عودة يونس " ، والذى يشارك فى بطولته كل من أحمد عز ومصطفى خاطر ومحمود حميدة .

فيلم العارف من إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير ، وقد تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .



وقد استعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى ، العمل من المقرر طرحه يوم 14 من الشهر القادم .