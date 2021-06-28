اليوم.. انقطاع المياه عن مدينة قها في القليوبية لكدة ساعتين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة قها اعتباراً من الساعة الثانية عصر اليوم الثلاثاء حتى الساعةالخامسه مساءاً وبعدها سيتم ضخ المياه مرة أخرى.

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وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيتم نظراً لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.



وطالبت الشركة المواطنين و أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير الاحتياج من المياه خلال فتره الانقطاع ولابلاغ الشكاوى التواصل من خلال الخط الساخن على رقم ١٢٥من التليفون الارضي.



من ناحية أخري شهد الدكتور سمير حماد والدكتورة إيمان ريان نائبا محافظ القليوبية التدريب العملي للعاملين على منظومة إصدار التراخيص الجديدة تمهيدا لإطلاقها على مستوى محافظة القليوبية ، اعتبارا من أول يوليو المقبل ، وشارك في التدريب الدكتور كريم رشوان مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بهندسة شبرا، وممثلي وزارة التخطيط ورؤساء حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، ومديري الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية فى القليوبية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس مدن بنها وشبرا الخيمة.



وأكد نائب محافظ القليوبية خلال التدريب على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتأهيل المراكز التكنولوجية لاستقبال المتقدمين اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلي جاهزية اللجنة العليا لإدارة منظومة العمران فى القليوبية برئاسته لتلقي أية استفسارات على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات المواطنين راغبي التقدم بطلبات إصدار بيانات الصلاحية والتراخيص.

وأشارت نائبة محافظ القليوبية إلى التواصل بشكل مستمر مع وزارة التخطيط لتقديم الدعم الفني اللازم لتشغيل المنظومة بالمراكز التكنولوجية، مؤكدة على المتابعة المستمرة والمرور الدوري على تلك المراكز للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.



تجدر الإشارة إلى أن رؤساء المراكز والمدن والاحياء وجميع العاملين على المنظومة الجديدة قد تلقوا التدريب الفني اللازم بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.



من ناحية أخرى تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، المشروعات الجاري العمل بها، لدفع الأعمال بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.



استهل المحافظ الجولة بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، كما تابع أعمال ترميم سور القصر من داخل معهد التعاون الزراعي وأعمال دهان بلدورات على جانبي الطريق.



وكلف المحافظ بتشجير الشارع من الجانبين، كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.



وتفقد أعمال ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، وينفذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميًا، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وسيتم الانتهاء من تنفيذ اللاندسكيب قريبا.



ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا .



وتفقد المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري منطي، بعرض 10 أمتار وتكلفة 13.5 مليون جنيه، وقد تم التنسيق مع المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للانتهاء من نقل كابلات التليفونات مع توفير إمكانية نقل سوق الأحد الذي يتسبب بعرقلة الحركة المرورية كما وجه بإزالة القمامة مع توفير صناديق القمامة.