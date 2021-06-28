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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

سيتم إعادة الامتحان له

هيدخل الامتحان .. جامعة القاهرة تعلن انتهاء أزمة طالب الطب فادي أيمن

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أنه بعد انتشار فيديو الطالب فادي أيمن وتعرض الجامعة للازمة التي تواجه تواصل معه رئيس الجامعة لطمئنة الطالب، كما أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على حل للمشكلة ومدى جودة شهادة الثانوية العامة للطلاب، إلا أن المدرسة الثانوية نوهت على أن الطالب غير أسمه.

وأوضح "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بعد التحقيق وفي وجود الشهادة الرسمية لنجاح الطالب تبين بأن ما يقوله الطالب حقيقي.

وتابع "طالب تاني غير بيناته وخد شهادة فادي"، منوهًا على أن مجلس جامعة القاهرة أعلن بعودة الطالب للدراسة ودخول الامتحانات، كما أن الطالب لم يدخل امتحان في مادة سابقة وسيتم إعادة الامتحان له.

وأضاف المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أن تغيير الأسماء وتحويل الأسماء هي سبب المشكلة من البداية، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت تحرك فورًا في أمر الطالب وطلب كشف التفاصيل.

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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسباب أزمة فادي أيمن، طالب بكلية الطب، بعدما أخبرته الشؤون الإدارية في الكلية أنه راسب في الثانوية العامة، ورقم الجلوس المقدم ضمن أوراقه مزيف.

وتابع الخشت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"تواصلت مع وزير التربية والتعليم بشأن واقعة الطالب فادي أيمن من أجل التحقق من الواقعة".

وأوضح  رئيس جامعة القاهرة:" سيتم إجراء إمتحان بديل بدل المادة التي لم يمتحنها الطالب فادي أيمن، مضيفا:" التحقيق سيكشف المسئول عن الخطأ في هذه الازمة".

وأردف:" تواصلت مع الطالب فادي أيمن وعائلته وحقه محفوظ ولن يضيع، وسنعوضه عن الأذي النفسي الذي تعرض له برجوع حقه".

 

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وقال الطالب فادي أيمن، طالب طب قصر العيني  في الفرقة الثانية جامعة القاهرة ،:" بأعمل الفيديو ده عشان استغيث بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وسيادة النائب العام ..  أنا طالب عادي زي أي طالب في كلية الطب ، المفروض بنجهز حاليا لامتحانات آخر السنة ، لكني فوجئت بتليفون من شئون الطلاب عندي في الكلية بيقولوا لي انت محروم من دخول الامتحان وطلبوا مني اروح للشئون القانونية المركزية في جامعة القاهرة .. ولما روحت قالوا لي نتيجة الثانوية العامة بتاعتك مزورة والمجموع ده بتاع حد تاني وأنت واخده".
 

وأضاف الطالب : «طيب انا دلوقتي معايا رقم جلوسي الاصلي بتاع الثانوية العامة محتفظ بيه بالصدفة ، روحت اطلع اثبات من الادارة العامة للامتحانات ان ده رقم جلوسي ، و هناك اتفاجئت انه متغير عندهم».

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