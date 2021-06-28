سعد لمجرد فى أحدث ظهور له .. صور

نشر الفنان سعد لمجرد مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ويبدو أنها خااصة بتصوير فيديو كليب جديدة له.

سعد لمجرد لم يكشف عن اى تفاصيل حول هذه الصور.

وأشار سعد لمجرد إلى أغنيته التى قدمها من قبل بعنوان “الله ينصر سيدنا”.

سعد لمجرد ومحمد رمضان

وكان انتهت الأزمة بين الفنان محمد رمضان وسعد لمجرد وذلك بعد شد وجذب شهدته الساعات الماضية بسبب أرباح اغنيه " أنساى ".

وتراجع الفنان محمد رمضان عن موقفه تجاه المطرب المغربي سعد لمجرد حين ما رفضت إدارته دفع المستحقات المالية للفنان المغربي عن أغنية «إنساي» التي طرحها الثنائي سويا نهاية العام الماضي، واقتنص رمضان حقوقها المالية بمفرده وعلى إثرها قام مكتب سعد لمجرد بحذف الأغنية من موقع يوتيوب.

وكشف كريم أبي ياغي، مدير أعمال سعد لمجرد، في تصريحات صحفية، أن رمضان عقب حذف الأغنية تراجع عن موقفه وسدد كل المستحقات المالية الخاصة بسعد لمجرد، وبناء على ذلك قامت إدارة مكتب سعد لمجرد بمخاطبة موقع يوتيوب عادت الأغنية من جديد.



وفي صيف 2019، طرح النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد فيديو كليب أغنية إنساي التي كانت أول تعاون بينهما، لتلقى إعجاب الملايين في الوطن العربي وتحقق مشاهدات هائلة تزداد يوماً بعد يوم، حيث أحب الجمهور ديو محمد رمضان و سعد لمجرد وتلك الأغنية المختلفة التي حملت اللهجتين المصرية و المغربية .

وخلال الساعات الماضية ، وقعت أزمة كبرى بين النجمين وحذف موقع يوتيوب أغنية إنساي رغم أنها حققت 320 مليون مشاهدة، وهو ما كان مفاجآة للجمهور خاصة بعد مرور ما يقرب من عامين على طرح كليب إنساي .