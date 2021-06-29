محمد ثروت يحيى حفلا على مسرح النافورة.. 3 يوليو

يحيى المطرب محمد ثروت حفلا غنائيا يوم السبت المقبل الموافق 3 يوليو وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ ورحيل الملحن محمد الموجى حيث يقام الحفل على مسرح النافورة فى الاوبرا.

ويشدو محمد ثروت بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهور دار الاوبرا وهى الاغانى التى قدمها المطرب عبد الحليم حافظ ولعل من ابرزها “بلاش عتاب” و"صافينى مرة" وغيرها من الاغانى.

يا مستعجل فراقى

كان المطرب محمد ثروت قدم أخر اعماله الفنية بعنوان “يا مستعجل فراقى” وقال عنها، إن سر نجاح أغنية يا مستعجل فراقي، يرجع لكونها تخاطب الوجدان والمشاعر كما أن توقيت نزولها إستهدف حالة الشجن عن المصريين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف محمد ثروت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية Ten": لحن الأغنية درامي وصل للناس بشكل غير مسبوق وحقق نجاح كبير ومازال، وحسسني بحاجات كتير من ضمنها أن الناس لما بتحب حاجة بتدعمها وتساندها، مردفا:" الأغنية أنهت مقولة الجمهور عاوز كده لان الحقيقة الجمهور عايز حاجة تناسبه وتحسسه بالإشباع".

وأشار إلى أن الجمهور هو الأستاذ والقوة الدافعة للفنان، قائلا: "لما قررت اعمل أغاني عاطفية قعدت مع الملحن محمد رحيم عشان نقدر نوصل إحساسنا ومشاعرنا للجمهور".

وأشار إلي أن توقيت عرض الاغنية تصادف مع عيد الحب وهو ما ساهم في نجاح الأغنية واطلقوا عليها أغنية السناجل.

وخلال اللقاء كشف ثروت عن مدى العلاقة التي تربط بينه وبين جمهوره، مؤكدا أن الفن اختيار وكل فنان له الحرية في ان يختار العمل اللائق والمناسب الذي يصنع تاريخه، مشيرا إلى أنه قدم خلال مسيرته العديد من الأغاني ما بين الوطنية والأطفال وحتى العاطفية.

وابهر المطرب الكبير محمد ثروت، حماس جمهور برنامج معكم وذلك عندما غنى " حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه ".

وتفاعل الجمهور مع محمد ثروت وظلوا يصفقون له بعد الغناء، و قالت منى الشاذلى مقدمة البرنامج " كان فى كلام أن الأغنية دى مش بتاعتك " ليرد الأخير " لا بتاعتى، و من لحنى وهذه الأغنية تعتبر رابع لحن بحياتي"..

وقال خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ، أنه سعيد بما يقوم به الجمهور.