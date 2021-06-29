رئيس وزراء بريطانيا يشاهد مباراة ألمانيا وانجلترا.. صورة

نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثناء مشاهدة مباراة منتخب انجلترا ومنتخب ألمانيا.

وخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي إنجلترا وألمانيا والمقامة بينهما على ملعب ويمبلي، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020".

استحوذ منتخب ألمانيا على الكرة في بداية اللقاء، وكاد جروتسكا أن يسجل هدف التقدم للألمان في الدقيقة 8، عندما انطلق بهجمة مرتدة صوب مرمى إنجلترا، لكن ديكلان رايس قام بعركلته على حدود منطقة الجزاء، ليتم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه واحتساب ضربة حرة للمانشفت.

وسدد هافرتز الضربة الحرة المباشرة، لكنها اصطدمت بالحائط البشري الإنجليزي.

وتصدى مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني، لتسديدة قوية أطلقها رحيم ستيرلنج من خارج منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، ليخرجها لضربة ركنية في الدقيقة 16.

تحول الاستحواذ بعد ذلك لصالح المنتخب الإنجليزي، وسط تراجع من المنتخب الألماني.

وتحصل ماتياس جينتر مدافع منتخب ألمانيا على البطاقة الصفراء في الدقيقة 25 بعد دفعه لـ لوك شاو.

وفي الدقيقة 27، أهدر هاري ماجواير فرصة تسجيل هدف التقدم لإنجلترا، عندما أرسل له تريبير كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها برأسه، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

وفي الدقيقة 34، أخطر تيمو فيرنر أخطر فرص اللقاء لمنتخب ألمانيا، عندما انفرد بمرمى إنجلترا بعد تلقيه تمريرة رائعة من هافرتز، لكن بيكفورد تصدى لتسديدته محافظًا على نظافة شباك الإنجليز.

بعد ذلك، استمر تناقل الكرات في منتصف الملعب،وفي الدقيقة الأخيرة، أهدر هاري كين فرصة خطيرة لإجلترا، بعدما قام بمراوغة نوير، لكن هوملز شتت الكرة، لينتهي الشوط الأول بدون أفضلية لمنتخب سواء بالنتيجة أو بالأداء.



تشكيل ألمانيا

وضم تشكيل المانيا كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - ماتس هوملز - ماتياس جينتر

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - توني كروس - روبين جوسينس

خط الهجوم: كاي هافرتز - تيمو فيرنر - توماس مولر

تشكيل إنجلترا

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع:كايل والكر - هاري ماجواير - جون ستونز

خط الوسط: كيران تريبير - ديكلان رايس - كالفن فيليبس - لوك شاو - بوكايو ساكا

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - هاري كين

ويواجه الفائز من مباراة المانيا و انجلترا في الدور ربع النهائي، المنتصر من مباراة منتخبي السويد وأوكرانيا.