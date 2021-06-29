دار الكتب والوثائق القومية تستعد للمشاركة في معرض الكتاب.. تفاصيل

25% على إصدارات صالة 2 جناح B

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية،برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض القاهرة الدولى للكتاب المقرر افتتاحه في الثلاثين من شهر يونيو الجاري.

وتشارك الهيئة بعدد كبير من الإصدارات المتميزة التي تضم أوائل المطبوعات وإصدارات السلاسل العلمية المتخصصة والنشر العام. وقد تقرر خصم ٢٥% على كافة الإصدارات المشاركة في صالة ٢ جناح B قاعة ٢ كما تطرح الهيئة مجموعة من الكتب ذات الأسعار المخفضة التي تتراوح أسعارها بين ٥ - ٢٠ جنيها وذلك في صالة ١ جناح A قاعة ١.

و تزامنا مع الدورة 52 لـ معرض الكتاب، نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب، تدريبا للشباب المتطوع ببرنامج “أنا متطوع” المساهمين في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي من المقرر انعقاده خلال أيام لدورته الاستثنائية بعد جائحة كورونا.

وتضمن تدريب الشباب على توعيتهم بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلزامهم بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الزائرين، وتعليمهم الإجراءات المتخذة في وقت الطوارئ خلال أيام المعرض، وذلك على يد لجنة متخصصة من وزارة الصحة المصرية.

ثم استعرض تاريخ المعرض الكاتب الصحفى سامح فايز مدير تحرير نشرة المعرض، وتناقش مع المشاركين عن صناعة النشر في مصر، وتعريفهم تعريف كامل بالمعرض وأهميته التاريخية والاقتصادية وكيف تؤثر القراءة فى حياة البشر.



أعقب ذلك التدريب على إدارة العمليات الميدانية، وركز التدريب على تعريفهم بمهامهم التنفيذية خلال فترة المعرض، وتنسيق عمليات دخول وخروج الزوار، وإجراءات تطبيق التباعد الاجتماعى، وكيفية التعامل مع الجمهور وتعريفهم بخريطة المعرض وأماكن دور النشر، وأهمية التطوع للمجتمع المصري كافة وتحفيزهم للخروج بأفضل شكل يليق باسم مصر وتاريخها بدورة المعرض الاستثنائية.

بدء فعاليات معرض الكتاب



يذكر أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 لسنة 2021 من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمشاركة 200 متطوع لهم دور محورى فى تنظيم المعرض الأهم إقليمياً وقارياً فى ظل جائحة كورونا، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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