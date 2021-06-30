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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الطائرة .. ميريهان حسين تخطف الأنظار عبر انستجرام

ميريهان حسين
ميريهان حسين

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وظهرت ميريهان حسين في الصور من الطائرة بإطلالة جذابة بدون مكياج مما جذب إعجاب متابعيها.

 

وعلقت ميريهان حسين علي الصورة قائلة: "صباح الخير ".

 
يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.


ميرهان حسين ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

ميريهان حسين الفن إطلالة جذابة انستجرام مشاهير تخطف الأنظار

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