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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن موعد الإنسحاب من أفغانستان

الانسحاب الأمريكي
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الأربعاء، إنه لا تغيير في موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر في سبتمبر المقبل.

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أمريكا تستكمل سحب قواتها من أفغانستان خلال أيام | تفاصيل

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CNN تعلن موعد الانسحاب الكامل لأمريكا من أفغانستان

وقال مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة يمكن أن تكمل انسحاب قواتها من أفغانستان في غضون أيام، مما يجعل هذا الأسبوع حرجا في حملة الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أمريكية حتى مع تحذير المسؤولين العسكريين الأمريكيين من أن البلاد قد تتحول إلى حرب أهلية.

وأضافت شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن التوصل إلى نتيجة رسمية هذا الأسبوع لانسحاب الجيش الأمريكي، أو التراجع، من شأنه أن يمثل نهاية سريعة بشكل مذهل للعملية التي بدأها بايدن في أبريل عندما أمر الجيش بالمغادرة بحلول 11 سبتمبر.

وبعد الانسحاب الرسمي للمساعدة في تأمين السفارة الأمريكية في كابول ومطار المدينة، قال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة سي ان ان الأمريكية، ومن غير الواضح الآن إلى متى ستبقى قوات حلف شمال الأطلسي الناتو.

وأضاف مسئول أمريكي أنه من المرجح استمرار بقاء 1000 عسكري أمريكي في أفغانستان، حيث يؤمن 650 من هؤلاء السفارة الأمريكية في كابول. ومن المتوقع أن يكون الباقون في المطار الدولي في كابول لتوفير مزيد من الأمن لحين الانتهاء من الوجود العسكري التركي في المطار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون،، جون كيربي، إن الانسحاب الأمريكي لن يعني بالضرورة نهاية مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، على الرغم من قرار الناتو في أبريل بدء واستكمال سحب قواته في غضون بضعة أشهر.

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