بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

يوليو 2021.. سيكون المصريون على موعد مع الزيادة بداية من الشهر المقبل، الذي سيشهد تطبيق العديد من القرارات والزيادات سواء على مستوى الأسعار كالسجائر والكهرباء أو المرتبات كالعلاوة الدورية والحافز الإضافي والمعاشات والخدمات بإضافة المواليد على بطاقات التموين.

وفي هذا السياق نستعرض تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر بعد إعلان الحكومة تطبيقها، غدا الخميس 1 يوليو 2021.

زيادة أسعار الكهرباء



وفقا لتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، تطبق الزيادة الجديدة للكهرباء والمعتمدة سابقا والمقررة لرفع الدعم عن الطاقة، والتي سيبدأ تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل 2021 ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا حتى عام 2025.



وجاءت أسعار شرائح الكهرباء، التي سيتم تطبيقها بداية من يوليو القادم وتحصل من أول اغسطس 2021 كالتالي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات- ستصبح 48 قرشا بدلا من 38 قرشا

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات- ستصبح 58 قرشا بدلا من 48 قرشا

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات- ستصبح 77 قرشا بدلا من 65 قرشا

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات- ستصبح 106 قروش بدلا من 96 قرشا

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات- ستصبح 128 قرشًا بدلا من 118 قرشا

6- الشريحة السادسة من صفر إلى الف كليو وات- ستصبح 128 قرشا بدلا من 118 قرشا

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000- 145 قرشا

زيادة أسعار السجائر



يشهد يوليو أيضا، تطبيق زيادة على كافة أنواع السجائر المصنعة في مصر والمستوردة وهي زيادة مقررة منذ إصدار قانون التأمين الصحي منذ 3 سنوات.

كما ستكون هناك زيادة أخرى بقيمة 25 قرشا طبقا لضريبة القيمة المضافة، بحيث تكون الزيادة الإجمالية على علب السجائر المحلية والمستوردة 50 قرشا مقسمة كالتالي 25 قرشا منها ضريبة قانون التأمين الصحي و25 قرشا ضريبة القيمة المضافة.

ومن المقرر أن تكون أسعار السجائر بعد الزيادة كالآتي:

أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 17 جنيها.

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17.50 جنيه.

- أسعار السجائر بوسطن/بلمونت 18 جنيها.

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض - ألوان» 18.50 جنيه.

- أسعار السجائر مونديال «أحمر - أزرق - سلفر - مينتول» 19 جنيهًا.

- أسعار السجائر سوبر 19.50 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24.50 جنيه.

- أسعار السجائر مارلبورو بأنواعها 44.50 جنيه.

- أسعار السجائر ميريت بأنواعها 48.50 جنيه.

- أسعار السجائر «إل إم» بأنواعها 33.50 جنيه.

- MARLBORO CRAFTED مبلغ 36.50 جنيه.

- أسعار السجائر دانهيل 44.50 جنيه.

- أسعار السجائر كِنت 38.50 جنيه.

- أسعار السجائر روثمانز 32.50 جنيه.

- أسعار السجائر لاكي ستريك 32.50 جنيه.

- أسعار السجائر بال مال 27.50 جنيه.

- أسعار السجائر كاميل 37.50 جنيه.

أسعار السجائر وينستون 30.50 جنيه.

أسعار السجائر إل دي 27.50 جنيه.