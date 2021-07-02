عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

أمريكا تخلي باجرام
أمريكا تخلي "باجرام" أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان


أفاد مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، بأن كافة القوات الأمريكية، وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي غادرت قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان.

يأتي إخلاء "باجرام" ليكون مؤشرا على أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن "كل قوات التحالف غادرت باجرام دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية، وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول".

ولم يوضح متى ستسلم القاعدة رسميا إلى القوات الأفغانية.

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق هذا الأسبوع، التزام واشنطن بالموعد المحدد لانسحاب قواتها من أفغانستان، موضحا أنه لا تغيير في الإطار الزمني لذلك.

أمريكا تخلي "باجرام" أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

وبات الجيش الأمريكي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر عشرين عاما في البلاد، الذي يفترض أن ينجز في 11 سبتمبر المقبل.

وينهي إغلاق قاعدة "باجرام" الجوية، التي تبعد 40 ميلا إلى الشمال من كابول، الوجود العسكري الأمريكي في أهم قاعدة جوية في أفغانستان.

أمريكا: الانسحاب لا يعني التخلي عن أفغانستان

بعد ألمانيا.. إيطاليا تعلن إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان

وكانت القاعدة تستخدم بشكل متكرر لشن ضربات جوية على حركة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية المتشددة في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عاما.

وشنت حركة طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان في الشهرين الأخيرين مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عززت قوات الأمن لأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسية.

أمريكا تخلي "باجرام" أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

وستشكل قدرة القوات الأفغانية على المحافظة على سيطرتها في قاعدة ”باجرام“ الجوية مسألة محورية في ضمان أمن العاصمة كابول المجاورة ومواصلة الضغط على حركة طالبان.

وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزا للعمليات الأمريكية الإستراتيجية في البلاد، حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم ”القاعدة“ المتحالف معها تشن عبر ضربات جوية.

وعلى مر السنين استقبلت القاعدة الكبيرة مئات آلاف الجنود الأمريكيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاولين.

أمريكا تخلي "باجرام" أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

وتعرضت قاعدة ”باجرام“ لعدد من الهجمات الصاروخية خلال السنوات الماضية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته في العديد من تلك الهجمات.

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، على الرغم من إطلاق الحكومة وطالبان محادثات سلام لإنهاء الحرب الطاحنة التي تشهدها البلاد.

أمريكا باجرام قاعدة جوية القواعد العسكرية أفغانستان

موضوعات متعلقة

أمريكا: الانسحاب لا يعني التخلي عن أفغانستان

بعد ألمانيا.. إيطاليا تعلن إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان

ترشيحاتنا

وسط درجة حرارة 50.. انقطاع الكهرباء فى عدة محافظات بالعراق

البحث عن بديل.. عناصر الإخوان تتبع سياسة الهروب الكبير من تركيا

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

حفلة تعذيب لطفل في الشارع.. مرتكب الواقعة يواجه الغرامة والحبس عامين

أمريكية تشارك في سباق ألعاب القوى رغم حملها في الشهر الخامس

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي بمشروع سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

تعدى عليها شابان في ميدان عام.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين بفتاة الفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ