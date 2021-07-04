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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محلية البرلمان تناقش تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

وتناقش الأربعاء طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة هالة أبو السعد، بشأن:: تعطل تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فوه في اتجاهي فوه - دسوق، وفوه – مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وحفر وتكسير الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة، والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة ترانس جاز على إعادة الشيء لأصله، الأمر الذي أدى إلى تعطل تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق منذ سنوات.

الثاني: تحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.

الثالث: وجود بعض المشكلات بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة القرى بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة "حياة كريمة" وخاصة الأعمال الهندسية والفنية والإنشائية التي يتم تنفيذها بمدخل ترعة وطريق السعادة والروضة المتفرع من الترعة الرئيسية بالمركز، وضرورة تنفيذها وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية المعمول بها في هذا الشأن.

كما يشهد مناقشة طلبي الاحاطة المقدمين من النائب محمد سعد العمودي، بشأن:
الأول: إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين.

الثاني: تأخر إصدار الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع بمحافظة كفر الشيخ وخاصة مراكز دسوق وفوه ومطوبس، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وأدى إلى انتشار البناء العشوائي

وتشهد اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب يونس عبد الرازق، بشأن:
الأول: تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس – محافظة كفر الشيخ، العاملين بالتربية والتعليم.

الثاني: التباطوء الشديد في إنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ، حيث إنه لم يتم البت في أي طلب حتى الآن.

الثالث: تدهور أوضاع مدينة بلطيم – محافظة كفر الشيخ – وعدم وجود أي خدمات حكومية بها، فضلاً عن تهالك الطرق، وعدم وجود رؤية لتطوير هذا المصيف.

كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل محمد النجار، بشأن سحب الأراضي التي تم تخصيصها منذ أكثر من خمس سنوات ولم تُستغل حتى تاريخه بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ بهدف إعادة استغلالها في إنشاء مشروعات خدمية ذات نفع عام، وذلك مثل الأرض المخصصة لإنشاء مأخذ مياه من ترعة القضابة منذ أكثر من عشرون عاماً ولم يتم الانتفاع بها حتى تاريخه مع احتياج المنطقة لمجمع مدراس (تعليم أساسي – ثانوي بنات – تجريبية)، وأرض الموقف القديم بحي الكشلة المخصصة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي ولم تستغلها هيئة الأبنية التعليمية حتى تاريخه بالرغم من احتياج المنطقة الشديد للمدرسة.

وتشهد اللجنة الأربعاء، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين باسم حجازي، السعيد عبد العظيم، بشأن قرار محافظ كفر الشيخ بتحويل حديقة الخالدين العامة إلى حديقة خاصة بالعاملين بديوان عام المحافظة، حيث أدى إلى استياء المواطنين.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء طلبات الإحاطة محافظة كفر الشيخ مبادرة حياة كريمة

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