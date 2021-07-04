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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فسخ الخطوبة.. ميرنا الهلباوي تلغي متابعة محمد عطيه وتمسح صوره

ميرنا الهلباوي -
ميرنا الهلباوي - محمد عطية

ألغت ميرنا الهلباوي متابعة محمد عطية على انستجرام، بعد إعلان خبر انفصالها عنه، ومسحت كل صورهما سويا.

وانفصلت المذيعة ميرنا الهلباوي عن خطيبها محمد عطية الذي كتب عبر خاصية استوري على انستجرام: "single الحمد لله على كل شئ".

 

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محمد نجم 


وأكد نجم ستار أكاديمي محمد عطية، في تصريحات سابقة، أن الفنان محمد نجم يعد من النجوم المقربين له، واستقبل خبر وفاته بصدمة كبيرة ونشر صورة له من خلال حسابه على فيسبوك وعلق عليها.

وكتب عطية: "كل أصحابي والقريبين مني عارفين أنا قد إيه بحب الراجل ده و قد إيه كنت لما ببقي مخنوق من حاجة كنت ادخل اشغل أي مسرحية ليه... كان بيضحكني جدا جدا و ياما خرجنى من أوقات كآبة... أنا زعلان جدا عليه... الله يرحمه".

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