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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الرفات.. وزارة الهجرة تعلق على وفاة 4 مصريين بحرائق قبرص

حرائق قبرص
حرائق قبرص

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة أن الوزارة تواصلت مع السفارة المصرية بقبرص، لمتابعة حادث وفاة ٤ مصريين بحرائق قبرص.

وقالت وزيرة الهجرة في تصريحات صحفية إن السفارة المصرية بقبرص تتابع مع السلطات القبرصية للوصول إلى معلومات تفصيلية والتنسيق لعودة رفات المصريين الأربعة، ضحايا الحادث.

ويتابع السفير عمرو حمزة، سفير مصر فى قبرص وطاقم السفارة أخر التطورات ذات الصلة بحادث مصرع 4 مصريين في الحرائق التي اندلعت في بعض القرى في قبرص

وشكلت السفارة المصرية فى قبرص غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين في حكومة نيقوسيا، بعد ورود معلومات بمصرع 4 مصريين في الحرائق التى اندلعت هناك

ويجري فريق من السفارة المصرية برفقة الشرطة القبرصية في الوقت الحالي فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً؛ لإنهاء إجراءات نقل جثامين المتوفين المصريين لإعادتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وأكدت السفارة المصرية في نيقوسيا تعاون الحكومة القبرصية فى هذا الصدد، حيث أبدى المسئولون القبرصيون كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

وكانت علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق. 

وقامت السفارة فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. 

وتتقدّم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتدعو المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.

قبرص حرائق قبرص رفات المصريين السفارة المصرية وزيرة الهجرة

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