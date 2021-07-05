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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7/5 /2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاثنين 5  يوليو 2021 وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

برج الحمل

 

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. ومن المهم اليوم أن تُظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك وراجع خطواتك وحساباتك جيدا، والتزم بالكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في وضع معاكس وقد تدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية وكن لبقا في معاملاتك.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6/21 /2021.. اكتشف ما يخبئه كل برج


برج الثور
 

مهنيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك إصرارا وتساعدك على التقدّم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.
عاطفيا: القمر ببرجك يمنحك سحرا ويدفعك للاقتراب ممن تحب بثقة، وإذا كنت خاليا قد تجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

برج الجوزاء

 

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك، ومن المهم اليوم أن تأخذ حقك من الراحة وعليك بتنظيم جهودك والعمل في صمت.
اجتماعيا وعاطفيا: تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك، وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة.

برج السرطان


عاطفيا واجتماعيا: يجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية، وتحصل بسهولة على مساندة الزملاء أو رؤساء العمل

برج الأسد

ماليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. تمهّل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.
عاطفيا: كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع الأحباب، وتذكّر أن لا شيء يُدرك بدون تعب

برج العذراء


مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ.. ثِق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش، تناغم القمر مع بلوتو يمنحك اليوم روح تفاؤل وثقة بالنفس وتشعر بالرضا وبهدوء نسبي
 

برج الميزان

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسن إدارة أعمالك وأموالك، وقد تكتشف أمورا تجري في الخفاء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم أنت أكثر اهتماما باكتشاف نوايا من حولك

برج العقرب

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع في قراراتك مهما كانت الإغراءات، واطلب وقتا لتفكر.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة، فقط كن هادئا وتجنب العصبية والغضب
 

برج القوس      

   مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تتحرك في كل صوب بكل نشاط وحيوية، فقط تجنب الصدام مع الأصدقاء
      

برج الجدي

 

 عائليا ومهنيا: القمر بمنزلك الخامس يمدك بالعقل والعاطفة، ويساعدك ذلك على اتباع أسلوب نشيط ومؤثر.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.
 

برج الدلو

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس.. تجنب المعارك وقم بتأجيل المناقشات العاطفية والعائلية للغد.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تشعر بالحيرة والتردد، لكن لا تصعد الموقف لدرجة المواجهة والنزاع

برج الحوت 

      
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، القمر بمنزلك الثالث يساعدك على تحسين علاقاتك وقد تجمعك بالأقارب والأحباب أوقات حلوة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تُعبّر جيدا عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي
 

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

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