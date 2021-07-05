"شباب القادة" تتفقد مدرسة WE للإشراف على التدريبات الموجهة للطالبات

قام أحمد فتحي، المؤسس و المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في أول أيام تدريبات برنامج "هي تقود-She leads" لدعم طالبات التعليم الفني في ملف ريادة الأعمال، بزيارة إلي مدرسة WE للإشراف على التدريبات الموجهة والحرص على استفادة الطالبات بالشكل المرجو.

زيارة شباب القادة

وقال فتحي، إن هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع تواجد مسؤولي البرنامج من مؤسسة شباب القادة في مختلف مدارس التعليم الفني منهم مدرسة القاهرة الثانوية الصناعية بنات، موضحا أن ​برنامج "هي تقود-She leads" الغرض منه تفعيل دور طالبات التعليم الفنى وتعليمهن وتدريبهن وتأهيلهن، وذلك في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا عبر الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، وذلك بربط طالبات التعليم الفنى بمشروعات ترتبط بمجال تخصصها على أن يتم تأهيلها لتنفيذ مشروع بعد التخرج.

وأضاف فتحي، أن برنامج هي تقود يتبني أفكار المشاريع التى تخدم المجتمع لطالبات التعليم الفنى الصناعى باعتبارهم جزءا أساسيا فى التطور الصناعي والنمو الاقتصادى المصرى، موضحا أن المؤسسة تعمل أيضًا على برنامجين آخرين وهما منصة الأنشطة الطلابية"Leaders league" وبرنامج القادة لأكثر من ثلاث سنوات، وتستعمل أحدث أدوات التقييم العالمية "Online Assessment" لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطلاب وتنمية جوانب شخصيتهم المختلفة".